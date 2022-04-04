Российские солдаты отправляют в РФ из Беларуси украденные в Украине вещи?

Сайт Beware of Them публикует видеозапись с камеры наблюдения почтового отделения в г. Мозырь (Беларусь) на которой запечатленая сцена регистрации почтовых бандеролей российскими военнослужащими.

Как утверждается в публикации на сайте, отправляемые военнослужащими вещи, по всей видимости, являются украденными в ходе военных действий в Украине.

“Практически весь груз отправлен в г. Рубцовск, Алтайский край. Самое крупное отправление (440.21 кг) было совершено Коваленко Евгением Евгеньевичем, – пишут авторы публикации. – Евгений Коваленко родился в селе Гилёвка Завьяловского района Алтайского края и проходил службу в войсковой части 6720 в должности командира первого разведвзвода разведывательной роты.