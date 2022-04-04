Владимир Зеленский о трагедии в Буче: убивали сознательно и с удовольствием

По данным украинской стороны, российские военные убили не меньше 300 мирных жителей в одном из пригородов Киева, пишет Тарас Бурноc из VOA.

В видеообращении, посвященном трагедии в Буче, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что убийства сотен мирных граждан были совершены «сознательно и с удовольствием»,

«Президенты обычно не записывают таких обращений, как это. Но сегодня я должен сказать именно так. Сказать после открывшегося в Буче и других наших городах, откуда выгнали оккупантов. Сотни убитых людей. Замученных, расстрелянных мирных людей. Тела на улицах. Заминированная территория. Заминированы даже тела убитых! Повсеместные последствия мародерства. На нашей земле побывало концентрированное зло. Убийцы. Палачи. Насильники. Мародеры. Которые называют себя армией. И которые заслуживают только смерти после того, что они сделали», – заявил президент Украины вечером 3 апреля.

Он обратился к матерям российских солдат – как все это стало возможным?

«Зачем душили женщин после того, как вырывали у них из ушей серьги? Как можно было насиловать женщин и убивать их на глазах у детей? Издеваться над их телами даже после смерти? Зачем давили танками тела людей? Что сделал вашей России украинский город Буча? Как это все стало возможным?» – эти вопросы звучат в видеообращении президента Украины.

Как сообщает украинская пресса, в освобожденной от оккупантов Буче похоронили 330-340 убитых российскими военными гражданских лиц.

«Мэр города Буча Анатолий Федорук сообщил, что в городе обнаружили братскую могилу, где похоронили около 300 человек, по улицам лежат десятки трупов, некоторые из них с завязанными руками», – сообщила 2 апреля «Украинская правда».

По словам Федорука, разрушенные улицы Бучи усыпаны трупами.

В частности, по словам журналистов международных информационных изданий, тела, по меньшей мере, 20 мужчин в штатском были найдены на одной из улиц города после его освобождения от российских войск.

4 апреля в Телеграм-канале минобороны РФ отмечается, что российские военные покинули Бучу 30 марта.

«Все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о каких-то «преступлениях» российских военнослужащих в городе Буча Киевской области, являются очередной провокацией», – отмечается в сообщении МО РФ.

В своем видеообращении Владимир Зеленский сообщил, что принял решение о создании специального механизма правосудия в Украине для расследования и судебного рассмотрения каждого преступления оккупантов на территории Украины.