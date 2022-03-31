Два года спустя: что мы узнали о COVID-19 и вакцинах

На еженедельном брифинге EMS через два года после начала пандемии профильные эксперты из CDC – Джон Т. Брукс, доктор медицинских наук, старший научный советник CDC Emergency COVID-19 Response и Шеннон Стокли, доктор медицинских наук, соруководитель Целевой группы по вакцинам CDC по реагированию на чрезвычайные ситуации в связи с COVID-19 – рассказали журналистам о текущей ситуации с пандемией COVID-19 как в Соединенных Штатах, так и во всем мире; чего ожидать от возможных новых вариантов; как и почему вакцины остаются самой важной профилактической мерой для всех возрастных групп.

Джон Т. Брукс рассказал о ситуации с COVID в США, он заявил, что за последние 2 недели наблюдается резкое увеличение случаев заболевания новым вариантом COVID-19 – BA.2, при этом в некоторых местностях число новых заболеваний наоборот уменьшается. Но в целом по стране ситуацию с улучшается, специалисты не ждут тяжелых проявлений заболевания. CDC тщательно следит за ситуацией, мониторит все источники информации, включая наблюдение за сточными водами.

“Мы отслеживаем потенциальный рост числа случаев и передачу через систему наблюдения за сточными водами COVID-19… сточные воды — это место, где мы можем обнаружить присутствие РНК в моче или фекалиях. Мы надеемся, что система поймает сигнал еще до того, как мы узнаем, что что-то происходит в сообществе; мы обнаружим вспышки и кластеры инфекции,” – сказал Джон Т. Брукс.

По его словам, вариант BA2 составляет 35% циркулирующих вариантов в стране. Нет никаких доказательств того, что вариант BA2 приводит к более тяжелому заболеванию, и не похоже, что он с большей вероятностью уклоняется от иммунной защиты. Но у него повышенная передача по сравнению с родственным вариантом BA1 (Омикрон), который распространялся в США, достигнув пика в январе 2022 года.

CDC наблюдает за сигналами в Западной Европе и Великобритании, а также в некоторых частях Азии. Ситуация в США имеет важное отличие от тех: в Америке очень высокий уровень иммунитета, 95% американцев имеют какие-то доказательства иммунитета либо от вакцинации, либо от ранее инфицированных COVID. Мы думаем, что это очень много по сравнению с некоторыми другими местами в миреОсобенно резкий рост заболеваний был отмечен в в Новой Англии и Нью-Йорке. Однако, как отметил Джон Т. Брукс, это незначительный рост относительно в целом низкого уровня заболеваний и госпитализаций.

Он подчеркнул, что если количество случаев заражений любым вариантом COVID будет расти, у CDC есть инструменты борьбы – вакцины, тестирование, лекарства и “мы готовы к реагированию”.

Джон Т. Брукс также обратил внимание, что тестирование — это основной способ, с помощью которого CDC отслеживает, где происходит заболевание и где нужно сосредоточить усилия по профилактике и лечению. Тестирование в Соединенных Штатах бесплатное и широкодоступное.

С точки зрения возраста, наиболее уязвимыми перед новым вариантом COVID являются люди среднего возраста, т.е. 30-40 лет. А пожилые, как ни странно, не защищены лучше всех, отчасти из-за того, что максимально привиты. Также среди детей 5-11 лет не наблюдается особого роста новых случаев заболеваний.

Как сказал доктор Брукс, “мы живем в одном мире, и мы только в безопасности, как самолет сразу. Поэтому важно, чтобы мы защищали всех в нашем мировом сообществе. Невылеченная инфекция COVID-19 является источником новых вариантов. Люди, которые не были вакцинированы и заразились, могут стать источником появления новых вариантов. Это веские причины, чтобы хотеть предоставить вакцину всем, кому это возможно”.

Он заявил, что пандемия еще не закончилась, и мы должны быть готовы позаботиться о себе и о других, мы должны быть готовым к будущему.

Шеннон Стокли рассказали и ситуации с вакцинацией в Америке. По ее словам, введено более 559 миллионов доз вакцин против COVID-19, и это в три раза больше, чем обычно вводится в сезон гриппа. Подавляющее большинство из них составляют мРНК-вакцины, которые доказали свою безопасность и эффективность в предотвращении осложнений от COVID-19, включая тяжелое течение заболевания, госпитализацию и смерть.

В настоящее время несколько производителей проводят клинические испытания для оценки безопасности и эффективности вакцины против COVID-19 среди детей младше пяти лет. После завершения эти производители должны подать заявку в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA). Затем FDA рассмотрит данные и, если будут убедительные доказательства безопасности и эффективности, разрешит вакцину для экстренного использования у детей этой возрастной группы.

По словам Шеннон Стокли, сейчас США находятся в гораздо лучшей позиции, чем 2 года назад, т.к. есть вакцины, бустеры, которые помогают предотвратить тяжелое течение болезни и госпитализацию. У вакцинированных людей в 21 раз уменьшается риск умереть от COVID. Поэтому вакцинация чрезвычайно важна – подчеркнула Шеннон Стокли.

Со временем иммунитет ослабевает, и именно поэтому CDC рекомендует делать бустер. Что нас действительно беспокоит, так это предотвращение госпитализации и смерти. И эти вакцины очень хорошо предотвращают эти тяжелые последствия».

Отвечая на вопрос касательно сомнений в действенности вакцин, т.к. много привитых людей все равно заболевают, Шеннон Стокли подчеркнула, что вакцины в первую очередь значительно сокращают, а в некоторых случая полностью убирают риск тяжелого протекания болезни, госпитализацию и смерть. Однако ни одна вакцина не может защитить от заражения на 100%.