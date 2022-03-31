Байден: выступление по поводу решения «распечатать» стратегический нефтяной резерв США

Глава Белого дома подчеркивает, что речь идет о крупнейшем высвобождении нефти в истории, пишет Русская служба «Голоса Америки».

Президент Байден в четверг выступил с обращением к нации в связи с принятым им решением «распечатать» стратегический нефтяной резерв США, чтобы снизить цены на бензин в стране.

Обращаясь к согражданам, президент коснулся вопроса об экономических санкциях, введенных Вашингтоном и его союзниками против России, развязавшей агрессивную войну против Украины.

«Решение Путина осуществить брутальное и варварское вторжение в суверенную страну привело к тысячам жертв и непередаваемым разрушениям. Работая с союзниками по НАТО и европейскими партнерами, мы принимаем ответные меры, помогая украинскому народу как в финансовом, так и в военном отношении, и вводя против России самые суровые санкции, когда-либо введенные против другой страны», – сказал Байден.



«Эти меры, – продолжал он, – наносят ущерб российской экономике, изолируя Путина от мира, помогая украинцам сражаться за свою страну и облегчая их страдания. Но, как я и говорил с самого начала, путинская война не проходит даром также и американцам и их союзникам».



«Сегодня я хочу коснуться одного аспекта путинской войны, который сказывается и на американском народе: путинском повышении цен [на горючее], которое американцы и их союзники ощущают, [приезжая] на бензоколонки», – пояснил президент.



«У проблемы, с которой мы сталкиваемся [в энергетической сфере], есть два истока, – продолжал он. – Первый – это пандемия [COVID-19. Она привела к тому, что] спрос на горючее резко упал, и его производство по всему миру снизилось. Второй корень проблемы – это Владимир Путин. Сегодня галлон бензина (примерно 3,8 л – прим. Г.А) стоит на доллар больше, чем три месяца назад, и причина этого – путинская война. Республиканцы и демократы в Конгрессе призывают отказаться от импорта российской нефти, и правильно делают. Я это тоже поддержал, но еще тогда я сказал: надо понимать, что это не пройдет для нас даром. Мировые поставки нефти упали, и цены выросли. Теперь то, что Путин поднял цены, бьет и по карману американцев… Цена, которую наши семьи, ваши семьи, платят за бензин, не должна зависеть от того, что какой-то диктатор объявил кому-то войну».



«Поэтому сегодня я представляю план, который не только облегчит [финансовую] тяжесть [американским семьям], но и покончит с этой эрой зависимости и неопределенности, а также заложит фундамент для реальной и долгосрочной энергетической независимости Америки… Здесь я перехожу к первой части моего плана: немедленно повысить поставки нефти [на рынок]. У американских компаний-производителей, которые получают сейчас рекордные прибыли, есть выбор: или они пускают эти прибыли на развитие и увеличение производства нефти, запуская простаивающие нефтяные скважины и облегчая ситуацию для рядовых американцев, или они используют ситуацию для своей выгоды и перенаправляют свои прибыли инвесторам, пока американские семьи сводят концы с концами», – сказал глава Белого дома.

«Многие их (компаний) руководители уже объявили, что готовы производить дополнительно миллион баррелей нефти ежедневно – возможно, начиная уже с осени нынешнего года. Это – прогресс», – заявил Байден. – Настало время не сидеть на прибылях, а приложить усилия на благо нашей страны и увеличить производство, в чем мы нуждаемся для того, чтобы [должным образом] отреагировать на [действия] Владимира Путина и облегчить условия не инвесторам, а гражданам… Ни одна компания не должна обогащаться за счет американских семей».

«Сейчас нефтегазовые компании “сидят” на девяти тысячах выданных, но не используемых лицензий на добычу и производство сырья на федеральных землях, – сказал президент. – Но [американским] семьям вредит то, что компании сидят, сложа руки. Вот почему для выполнения первой части моего плана я предлагаю ввести политику “используешь или теряешь”. Конгресс должен заставить компании платить за лизинг тех скважин, которые они годами не разрабатывают. На те компании, которые уже эксплуатируют [эти скважины], это не распространяется. Те же, кто просто ими владеет, должны платит за их простой. С течением времени разница [в объемах производства] будет весьма значительная».



«Но это займет не дни, а месяцы, – констатировал Байден. – Поэтому так важна вторая часть моего плана: сегодня я утверждаю высвобождение миллиона баррелей нефти в день в течение следующих шести месяцев – это 180 миллионов баррелей из стратегического нефтяного резерва. Это – экстренная мера военного времени, которая позволит выдержать до того момента, когда [нефтяная индустрия] увеличит производство. И средства, вырученные от продажи этой нефти, пойдут на то, чтобы вновь пополнить стратегический резерв тогда, когда цены снизятся. Таким образом мы будем готовы и для непредвиденных ситаций в будущем».

Далее президенту Байдену была задан из зала вопрос о том, что он думает о сообщениях, согласно которым советники президента РФ Владимира Путина не решаются говорить ему правду о ходе военных действий в Украине.



«По этому поводу ходит много домыслов, – ответил глава Белого дома. – Создается впечатление, и здесь я не могу дать ясную картину, что он изолирован, и имеются некоторые признаки того, что он уволил и посадил под домашний арест некоторых своих советников. Но я не придавал бы этим сообщениям слишком серьезного значения, пока мы не узнаем больше».

В течение шести месяцев Белый Дом собирается отпускать на рынок по миллиону баррелей нефти в день.

«После консультаций с союзниками и партнерами президент принял решение объявить о крупнейшем высвобождении запасов нефти в истории», – заявил ранее Белый дом.

Масштабы нынешнего высвобождения нефти из стратегического резерва США являются беспрецедентными.

«В мире никогда не было высвобождения нефтяных запасов с такой скоростью – 1 миллион в день – и на протяжении столь долгого периода времени», – подчеркивает президент Байден.

Это рекордное поступление нефти в продажу призвано удовлетворить все нужды американского рынка до конца года, когда ожидается увеличение добычи нефти внутри США.

Кроме того, администрация Бадена решила разрешить производство и переработку полезных ископаемых и материалов, используемых для аккумуляторов большой емкости, таких как литий, никель, кобальт, графит и марганец, в соответствии с законом об оборонном производстве (the Defense Production Act).



8 марта президент Байден объявил о полном запрете на импорт российской нефти, нефтепродуктов, газа и угля из-за вторжения России в Украину. Президент назвал это решение ударом «по главной артерии российской экономики».

По данным Управления энергетической информации США, в 2021 году Соединенные Штаты импортировали около 700000 баррелей российской сырой нефти и переработанных нефтепродуктов в день. Российская нефть составила около 3% всех поставок сырой нефти, а российский мазут – примерно 8% от общего импорта мазута в США.