Байден не намерен принимать решений, которые привели бы к конфронтации с Москвой

Белый дом также заявил, что не готов принимать решений о гарантиях безопасности Украине, пишет Служба новостей «Голоса Америки».

Президент США Джо Байден не намерен принимать решений, которые привели бы к прямой военной конфронтации между Вашингтоном и Москвой.

Об этом заявила директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд.

“Когда президент решает, что именно отправить в Украину, он учитывает два момента”, – сказала она.

По словам Бедингфилд, “первое – это оценки военных относительно того, что является наиболее эффективным и будет наиболее полезным украинским вооруженным силам”.

Второй фактор, по словам представителя Белого дома, состоит в том, что Байден “не стремится к прямому конфликту американских вооруженных сил с российскими”.

Как подчеркнула Бедингфилд, президент США не будет принимать таких решений.

“Он не станет принимать решений, ведущих к прямому конфликту между военными США и России”, – добавила Бедингфилд.

Вместе с тем представитель Белого дома подчеркнула, что “объемы и масштабы предоставленной США Украине военной помощи являются беспрецедентными”.

Белый дом также заявил, что не готов конкретно принимать решений о гарантиях безопасности Украине.

“Мы находимся в процессе постоянного обсуждения с Украиной тех способов, с помощью которых мы можем помочь им обеспечить суверенитет и безопасность. Но нет никаких конкретных деталей относительно гарантий безопасности, о которых я могла бы говорить в настоящий момент”, – сказала Бедингфилд.

Байден в среду побеседовал по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Он заявил, что США намерены выделить Украине $500 миллионов в виде прямой помощи из бюджета.

Байден заверил Зеленского, что США вместе с союзниками делают все возможное для оказания военной, экономической и гуманитарной помощи украинскому народу, а также принимают меры, чтобы Россия ощутила весомую цену за осуществляемую ею жестокую агрессию против Украины.



Президенты также обсудили дополнительные санкции и гуманитарную помощь Украине, о которых было объявлено на прошлой неделе.



24 марта, во время саммита НАТО в Брюсселе, Байден объявил о выделении Украине $1 млрд долларов на гуманитарную и о готовности CША принять 100 тысяч беженцев из Украины.