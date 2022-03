Сбор данных о военных преступлениях армии России в Украине: работа началась

Создана международная группа «В поддержку подотчетности вследствие агрессии против Украины», пишет Данила Гальперович из VOA.

Мировое сообщество узнает все больше данных о военных преступлениях, совершаемых в Украине российской армией. Количество сведений об обстрелах ракетами жилых кварталов, убийствах и изнасилованиях мирных жителей увеличивается по мере того, как российская армия, неся большие потери в ходе своего вторжения на украинскую территорию, действует с возрастающей жестокостью.

Еще в начале марта прокуратура Международного уголовного суда в Гааге заявила, что ею были выявлены основания для проведения полноценного расследования возможных военных преступлений и преступлений против человечности в связи с событиями в Украине.

Другой суд – Международный суд ООН – 16 марта вынес решение по иску Украины к России о требовании к Москве незамедлительно прекратить военные действия против Киева.

Россия объявила, что юрисдикцию Международного суда ООН по иску Украины к России не признает, и даже посочувствовала этому суду, заявив, что Украина «оказала на него давление». В работе же Международного уголовного суда Россия вообще не намерена принимать участие, и есть ощущение, что многие официальные лица в Москве не делают различия между этими двумя судами.

Тем не менее, привлечение российских властей и военных к международной юридической ответственности является целью большого числа стран, поддержавших создание 25 марта «Группы друзей в поддержку подотчетности вследствие агрессии против Украины» (Group of Friends of Accountability Following the Aggression Against Ukraine). Группа создана по инициативе министров иностранных дел Албании, Колумбии, Дании, Маршалловых Островов, Нидерландов и Украины, и в ее работе намерены принимать участие десятки государств-членов ООН.

Группа, которая будет работать в Нью-Йорке и Женеве, предлагает государствам-членам ООН форум для взаимодействия на национальном, региональном и международном уровнях для того, чтобы добиться ответственности виновных в агрессии России против Украины. Один из инициаторов ее создания, министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод заявил в ходе церемония учреждения Группы в Нью-Йорке:

«Мы не хотим жить в мире, где действует право сильного. Когда мы настаиваем на ответственности за преступления и грубые нарушения прав человека, мы настаиваем не только на справедливости в отношении их жертв, но и на защите основанного на правилах международного порядка».

Коллегу поддержал министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хекстра: «Безнаказанность разрушает основы, на которых базируются наши права. Мы не можем допустить, чтобы преступления, совершенные Россией, остались безнаказанными».

Постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица, выступивший в ходе церемонии, рассказал о трагедии, происходящей в Украине из-за развязанной Россией войны:

«В ходе своей агрессии российские вооруженные силы совершили и продолжают совершать многочисленные военные преступления и преступления против человечности в отношении гражданского населения. Тысячи мирных людей были убиты, включая, по последним данным, 128 детей. Осознавая, что она не может выиграть эту войну, Россия преднамеренно разрушает экономику и инфраструктуру Украины».

Сергей Кислица обобщил усилия Киева по привлечению России к ответственности: «Украина инициировала ряд юридических международных разбирательств, направленных на привлечение к ответственности лиц, совершивших эти преступления. В частности, такие разбирательства разворачиваются в Международном суде ООН, Международном уголовном суде и Европейском суде по правам человека. Учитывая отсутствие соответствующих международно-правовых механизмов для привлечения Российской Федерации к ответственности за столь тяжкое преступление, Украина поддержала ряд инициатив, направленных на отправление правосудия по преступлениям России против Украины – в частности, создание специального трибунала».

«Я хотел бы выразить уверенность, что даже если Украина добьется договоренности об устойчивом прекращении огня или мирном соглашении, это не будет означать, что все вернется к обычному течению дел. Если мы так поступим, то это будет трагедией, и мы действительно можем позволить всему этому случиться еще раз – если не завтра, то через десятилетие» – уверен дипломат.

Постпред США в ООН Линда Томас-Гринфилд приветствовала создание международной группы:

«Мы настроены на то, чтобы использовать все имеющиеся в нашем арсенале средства, включая уголовное преследование, для привлечения российских сил к ответственности. Мы будем помогать расследованию самой Украиной этих злодеяний, поддерживая работу Отдела по военным преступлениям при Генеральной прокуратуре Украины, а также поддерживая украинские власти и организации гражданского общества, которые работают на местах, документируя совершённые злодеяния для их последующего судебного рассмотрения».

«Мы поддерживаем международные механизмы, связанные с расследованиями и выяснением фактов, включая создание новой Комиссии ООН по расследованию возможных нарушений и злоупотреблений в сфере прав человека, а также нарушений международного гуманитарного права российскими войсками», – сообщила представитель Соединенных Штатов в ООН.

Линда Томас-Гринфилд подчеркнула, что США «также приветствуют заявление Главного прокурора Международного уголовного суда о начале расследования этой ситуации и, в частности, его внимание к сохранению доказательств предполагаемых злодеяний».

Одной из групп, которые занимаются сбором фактов для международных судов, является расследовательская организация Bellingcat. Ее представитель, старший исследователь Bellingcat Ник Уотерс подчеркнул важность документирования происходящего реальными свидетелями событий:

«Всякий раз, когда происходят экстремальные события, люди достают свои мобильные телефоны и снимают фотографии и видео, которые затем отправляют своим семьям, в свои чат-группы, в Twitter, Facebook и во все социальные сети. В Украине мы видим огромное количество такой информации, и это форма фиксирования происходящего вокруг: люди хотят показать, что происходит с ними, их семьями, их общинами. Такие изображения и видео являются, фактически, «цифровой памятью» этого конфликта… Мы считаем невероятно важным собирать, сохранять, выяснять достоверность и затем анализировать эту информацию, чтобы впоследствии ее можно было использовать для привлечения людей к ответственности».

«В Украине мы собираем доказательства случаев, когда гражданским лицам был причинен вред, когда они были ранены или убиты, или гражданская инфраструктура была повреждена. На данный момент мы задокументировали более 500 таких инцидентов, в первую очередь – широкое применение кассетных боеприпасов в населенных пунктах. Мы намерены расследовать самые вопиющие случаи и провести по ним проверку настолько глубоко, что мы могли бы сказать: «Этот инцидент действительно имел место, и эта информация показывает, что произошло», – рассказал Ник Уотерс.

Вместе с тем Bellingcat изучает и устные свидетельства, добавил активист этой организации: «Происходит огромное количество событий, от которых нет следов в Интернете, которые не зафиксированы на фото или видео. Информацию о таких событиях мы тоже намерены обработать и верифицировать, а затем поделиться ею как с международными, так и с национальными структурами, занимающимися привлечением к ответственности».