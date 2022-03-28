“Пельмешки от Олежки” из Бруклина жертвуют на бронежилеты защитникам Украины

Украинско-американский координационный совет (Ukrainian American Coordinating Council) сообщает, что представители украинской диаспоры щедро жертвуют украинским военным на амуницию и техническое оснащение.

Организация предпринимает усилия по закупке военных шлемов и бронежилетов для гражданской территориальной обороны Украины. Согласно заявлению организаторов, координационный совет получил экспортную лицензию на предметы военного назначения, такие как шлемы и бронежилеты. Приобретено и отправлено свыше 600 штук шлемов и бронежилетов.

В частности, сообщается, что владелец Alex’s Meat & Provisions (“Пельмешки от Олежки”) из Бруклина пожертвовал $50 тыс. на каски и бронежилеты для гражданских защитников Украины. Сообщается, что на данный момент Ukrainian American Coordinating Council удалось собрать около 1 млн.

Пересылка снаряжения в Украину проходит с помощью почтовой организации Meest America при поддержке Посольства Украины в США.