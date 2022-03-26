Правозащитники: новый законопроект, “разрешает детоубийство” путем легализации «перинатальной смерти»

Активисты, выступающие за жизнь, предупреждают, что новый калифорнийский законопроект, поддержанный видными лидерами, разрешает детоубийство путем легализации «перинатальной смерти» — медицинской фразы, включающей время после рождения.

Некоммерческая религиозная организация California Family Council (организация защищает и продвигает традиционные семейные ценности Калифорнии) обеспокоена новым законопроектом AB 2223, который предполагает защиту матери от гражданских и уголовных обвинений за любые «действия или бездействие», связанные с ее беременностью, «включая выкидыш, мертворождение, аборт или перинатальную смерть».

По мнению этой организации, этот законопроект по сути легализует детоубийство. Он законопроект защищает любого, кто «помогает беременной в осуществлении» этих прав. Он также позволяет женщине подать в суд на любое полицейское управление или судебный орган, который арестовывает или обвиняет ее в причинении вреда или убийстве ее ребенка в соответствии с положениями законопроекта.

Также организация возмущена терминологией, которая используется, чтобы заменить слово “убийство”: “личные репродуктивные решения» и «репродуктивная справедливость”.

По мнению экспертов, которое California Family Council приводит в пример, “AB 2223 — это не только законопроект о абортах — он отменяет все гражданские и уголовные наказания за убийство младенцев, рожденных живыми, при любых обстоятельствах. Законопроект прямо разрешает любому лицу способствовать абортам на поздних сроках и детоубийству без юридических последствий.