Эстонец приговорен к 66 месяцам тюремного заключения за онлайн-взломы

Сегодня эстонец был приговорен к 66 месяцам (5,5 лет) тюремного заключения за многолетнюю роль в содействии компьютерных вторжений, перемещении товаров и средств, полученных мошенническим путем, и монетизации украденной информации о финансовых счетах. Он также участвовал в атаках программ-вымогателей, причинивших убытки на сумму более 53 миллионов долларов, и ему было приказано выплатить более 36 миллионов долларов в качестве компенсации, сообщает Департамент юстиции.

Согласно судебным документам, 37-летний Максим Березан из Эстонии в апреле 2021 года признал себя виновным в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств, затрагивающих финансовое учреждение, и сговоре с целью совершения мошенничества с устройствами доступа и компьютерных вторжений.

Березан также был активным участником онлайн-форума, созданного для того, чтобы русскоязычные киберпреступники могли собирать и обмениваться криминальными знаниями, инструментами и услугами.

Согласно судебным документам, после ареста Березаня следователи обнаружили в его электронных устройствах доказательства его причастности к деятельности по вымогательству. Расследование после его экстрадиции из Латвии установило, что Березан участвовал как минимум в 13 атаках программ-вымогателей, семь из которых были совершены против жертв из США, и что около 11 миллионов долларов попали на криптовалютные кошельки, которые он контролировал.

На эти деньги Березан купил два автомобиля «Порше», мотоцикл «Дукати» и ряд ювелирных изделий. Кроме того, власти изъяли валюту на сумму более 200 000 долларов США и электронные устройства, хранящие кодовые фразы к биткойн-кошелькам, в которых находились биткойны на сумму около 1,7 миллиона долларов.