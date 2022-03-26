Дочь Владимира Машкова, проживающая в США, раскритиковала отца за его поддержку войны на Украине.

Российская актриса Маша Машкова, проживающая в Америке, раскритиковала то, что ее отец, известный в России актер Владимир Машков поддержал войну против Украины. Он выступил на пятничном массовом митинге в Лужниках в Москве в честь 8-летию присоединения Крыма и произнес речь:

“Мы русские люди. Мы любим нашу страну. Мы за мир без нацизма. Мы за нашу армию. За нашего президента,” — сказал Машков.

Несколько дней спустя его дочь Маша выступила против его выступления: “То, что сейчас происходит, просто немыслимо… и тот факт, что так много россиян, включая моего папу, считают, что это насилие каким-то образом оправдано, — это разбивает мне сердце… Это ничто по сравнению с тем, что сейчас переживает умирающий украинский народ.”

Она также сказала, что у нее много друзей и коллег в Украине и что они никогда не ненавидели ее за то, что она русская, и не просили президента России «спасти» их. По мнению Маши миллионы россиян понятия не имеют, что на самом деле происходит в Украине из-за кремлевской пропаганды.