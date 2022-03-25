Похищенный пастор из Мелитополя имеет американское гражданство

Как передает NBC, сообщение о похищенном пасторе в Мелитополе подтвердили его родственники, живущие в США. Они также сообщили о том, что пастор Дмитрий Бодю, руководивший церковью «Слово жизни» в г. Мелитополе, имел американское гражданство.

Разговаривая по телефону из Мелитополя, жена пастора Хелен Бодю сказала, что она и ее семья наблюдали, как ее мужа, 50-летнего Дмитрия Бодю, захватили в субботу утром около 8-10 военнослужащих.

По словам семьи, они ничего о нем не слышали с тех пор, как его похитили. Известие о его похищении стало достоянием общественности через несколько дней, потому что город был захвачен Россией, а войска конфисковали мобильные телефоны и другие устройства семьи.

Родственники добавляют, что российские военные, похоже, знали, что похищенный являлся пастором. Они также конфисковали его американский паспорт.

По словам его жены, Дмитрий Бодю родился в Советском Союзе и иммигрировал с родителями в США, когда ему было 17 лет, а позже он снова вернулся в Украину. Вскоре после российского вторжения Дмитрий Бодю призвал жителей искать убежища в Мелитополе.

Бодю-Огава рассказала СМИ, что как только российские солдаты ворвались в дом, они стали спрашивать, есть ли американские граждане.

«Это может быть потому, что мы – американские граждане. Это может быть потому, что он, знаете ли, он большой влиятельный человек. Многие люди следуют за ним и действительно хотят знать, о чем он проповедует и что он говорит людям, чтобы убедиться, что он, например, не говорит о России «Да, это плохо».

Российские военные, просмотрев видео-проповеди пастора, также забрали Библию пастора и спальный мешок, но в остальном от Дмитрия Бодю семья ничего не слышала.