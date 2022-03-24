NYT: Специалисты в США рассматривают возможные ответы на применение Россией ядерного оружия

Группа, названная «Тигр», рассматривает различные варианты, включая возможность нападения России на конвои с оружием, сообщает Служба новостей «Голоса Америки».

Правительство США сформировало группу специалистов, которой поручили разработать возможные сценарии ответа Вашингтона на случай, если Москва применит ядерное оружие, сообщает газета The New York Times со ссылкой на неназванные источники.

По данным газеты, группа, названная «Тигр», рассматривает различные варианты, включая возможность нападения России на конвои с оружием и помощью для Украины на территориях стран НАТО.

Документ о создании группы был подписан помощником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном через несколько дней после вторжения России в Украину, отмечает The New York Times.

При этом отмечается, что специалисты считают маловероятным сценарий ядерного удара со стороны Москвы.

«Разведывательные службы США и НАТО не зафиксировали никаких действий со стороны российских военных, которые предполагали бы подготовку к применению ядерного оружия», — сообщает The New York Times со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации США.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью телекомпании CNN заявил, что использование ядерного оружия Россией предусмотрено концепцией национальной безопасности только при угрозе самому существованию страны.