Российские войска закрыли баптистскую церковь «Благодать» в Мелитополе (Запорожская область) и приказали пастору покинуть город. Об этом сообщает Release International со ссылкой на Voice of the Martyrs Korea.

По информации агентств, российские солдаты появились в церкви во время богослужения, что было запечатлено на видео в ходе церковной онлайн-трансляции. Само видео уже удалено из интернета, однако Release International публикует кадры прошедшего рейда.

«Они ворвались в помещение церкви, когда прихожане пели гимн, остановили богослужение, зарегистрировали имена всех присутствующих и задержали нескольких служителей», – пишет один из наблюдателей.

Данную информацию подтверждает Религиозно-информационная служба Украины.

Источник также говорит, что оккупанты дали пастору церкви – Михаилу Брисину 48 часов, чтобы покинуть город.

Украинский новостной сайт «Все вместе» сообщает, что у членов церкви брали даже отпечатки пальцев. И уже «по привычной традиции обвинили верующих в связи с США».

Сайт напоминает, что с начала марта, как началась оккупация Мелитополя, евангельские протестантские церкви города оказались под особым давлением. Проводятся регулярные обыски в храмах и домах пасторов, а также – выборочные аресты.

Ранее сообщалось об исчезновении семьи пастора из Мариуполя из-за отказа предоставить церковь для референдума.