ВСУ нанесли удары по российской базе в Мелитополе

Военные силы Украины нанесли серию ударов по российской военной базе в оккупированном Россией Мелитополе.

Как сообщил мэр города Иван Федоров, под удар попала материально-техническая база на оккупированной территории. По словам официального представителя, военное учреждение выведено из строя.

Более того, сообщается о выведении из строя российского бронепоезда с боеприпасами. По некоторой информации, техника сошла с рельсов благодаря украинским партизанам.

Ранее сообщалось о серии ударов по российскому Белгороду, где от взрывов пострадал ряд жилых кварталов и погибло несколько человек.