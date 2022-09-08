В Мелитополе взорвали штаб движения «Мы вместе с Россией»

Об этом сообщил временный представитель российской власти в Запорожье Владимир Рогов:

«Украина вновь совершила теракт, взорван штаб в Мелитополе по ул. Ломоносова, 234. Данные о повреждениях и пострадавших уточняются».

Следует отметить, что движение «Мы вместе с Россией» было создано российскими оккупационными властями, оно выступает за присоединение оккупированных территорий к РФ.

Сообщается, что взрыв после обнародования результатов опроса о поддержке жителями региона голосования о вхождении в состав России.

Российские официальные лица обвиняют в теракте украинскую сторону.