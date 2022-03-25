По мнению министра, ее цель состоит в том, чтобы уничтожить российскую экономику и страну в целом, передает Служба новостей «Голоса Америки».

Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что страны Запада объявили России «настоящую гибридную войну», цель которой состоит в том, чтобы уничтожить российскую экономику и страну в целом.

Эту точку зрения министр высказал в пятницу на заседании правления Фонда поддержки публичной дипломатии.

«Сегодня нам объявили настоящую гибридную войну, “тотальную войну” – этот термин, который использовала гитлеровская Германия, сейчас произносят многие европейские политики, когда говорят о том, что они хотят сделать с Российской Федерацией. Цели не скрываются, они декларируются публично – разрушить, сломать, уничтожить, задушить российскую экономику и Россию в целом», – указал глава МИД РФ.

Лавров назвал принимаемые на Западе меры «санкционным беспределом» и добивал, что для него стало очевидным, что всем западным ценностям – свободе самовыражения, рыночной экономике, неприкосновенности частной собственности, презумпции невиновности – «грош цена».

В Белом доме неоднократно заявляли, что целью санкций является не изменение политического строя России, а повышение издержек вторжения в Украину для Москвы.