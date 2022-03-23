Анатолий Чубайс уехал из России и ушел с поста представителя Путина в международных организациях

Бывший глава государственной корпорации “Роснано”, экс-глава РАО ЕЭС и бывший вице-премьер России Анатолий Чубайс, который в последние годы был представителем Владимира Путина по устойчивому развитию и климату в международных организациях, подал в отставку со своего поста и уехал из России. О его отъезде сообщает Bloobmerg со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией, а уход с поста спецпредставителя Путина подтверждает ТАСС. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил агентству РИА Новости, что Чубайс “уволился по собственному желанию”.

Два знакомых Чубайса рассказали РБК, что он вместе со своей супругой Авдотьей Смирновой уезжал в Стамбул (ее знакомый также подтвердил, что она в Стамбуле).

По словам источников Bloomberg, Чубайс прямо сослался на свое несогласие с войной, которую Кремль начал 24 февраля в Украине. 66-летний чиновник стал одним из первых официальных лиц настолько высокого уровня, которые порвали связи с Кремлем из-за вторжения России в Украину. Война продолжается уже почти месяц, за это время Украину покинули более 3 млн беженцев, разрушены и фактически стерты с лица земли несколько украинских городов, а страны Запада наложили на Россию сверхжесткие санкции.

66-летний Чубайс – один из немногих оставшихся во власти экономических реформаторов 1990-х годов. Чубайса считают “архитектором” российской приватизации 1990-х годов. В 1991–1994 годах он был главой Государственного комитета России по управлению государственным имуществом, в 1992–1994 годах – зампредседателя правительства Российской Федерации при премьере Викторе Черномырдине, затем главой администрации президента и министром финансов при президенте Борисе Ельцине.

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