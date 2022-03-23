“Любые враждебные действия США против России получат решительный и адекватный ответ”, – такое послание получил старший дипломат дипмиссии США в Москве со стороны российского МИДа.

Об этом сообщается в МИДе РФ в контексте активного военного конфликта между Россией и Украиной.

“23 марта вызванному в МИД старшему дипломату дипмиссии США в Москве была вручена нота со списком выдворяемых американских дипсотрудников, объявленных «persona non grata», в ответ на высылку Вашингтоном дипломатов Постпредства России при ООН в Нью-Йорке, а также российского сотрудника секретариата ООН”, – сказано в специальном сообщении для СМИ.