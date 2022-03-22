Bloomberg: самый богатый россиянин Кремниевой долины осторожно дистанцируется от Путина

Миллиардер из России Юрий Мильнер сколотил состояние в 3,9 миллиарда долларов, его бизнес – инвестирование в технологии на ранней стадии. Но он также известен тем, что свое состояние он сод сделать благодаря раннему финансированию из источников, связанных с Кремлем, которые, по его словам, все в прошлом.

В контексте ситуации в Украине в интервью Zoom для Bloomberg Businessweek Милнер сказал; “Я не могу вернуться назад и изменить историю. Я не могу изменить тот факт, что родился в России. Я не могу изменить тот факт, что у нас были российские средства.”

Организация Мильнера Breakthrough Prize Foundation и его венчурная компания DST Global опубликовали заявления, осуждающие «войну России против Украины, ее суверенного соседа». Также Мильнер и его организации пообещали выделить 14,5 млн долларов на финансирование гуманитарной деятельности.

Однако сам Мильнер осторожно говорил о войне на Украине, отказался выражать мнение о Путине, ссылаясь вместо этого на заявления его организаций, и называет войну «душераздирающей трагедией».

В поддержку своего заявлениея об отделении себя от денег, связанных с Кремлем, он поделился письмом от 19 марта от своего главного финансового директора Кеннета Люна, в котором излагаются шаги, предпринимаемые DST для соблюдения банковского принципа «знай своего клиента», и положение по борьбе с отмыванием денег.

Мильнер не считает, что у него есть риск быть запятнанным ассоциацией с деньгами из Кремля, что отвернет от него инвесторов. По утверждениям миллиардера, утверждая, DST уже давно не зависит от интересов Кремля.