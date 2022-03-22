Двоим участникам смертельных гонок в Портленде предъявлено обвинение

Как сообщает полиция Портленда, 19 июля 2020 года в 14:12 сотрудники полиции Портленда, Орегон отреагировали на вызов о столкновении нескольких автомобилей в квартале 2600 на Северо-восточном авеню 122. По прибытии выяснилось, что в результате столкновения водитель одной из машин, 58-летняя Джоан Ди Мардис была тяжело ранена. Ее доставили в районную больницу, но от полученных травм она скончалась 27 июля 2020 года.

Следователи из Major Crash Team выяснили, что смерть Джоан Ди Мардис была результатом скоростных гонок, в которых она не участвовала.

В понедельник, 21 марта 2022 года, второй из двух причастных к делу водителей, 32-летний Владимир Викторович Павлов был арестован в связи со смертью Джоан Ди Мардис. Ему предъявлено обвинение в непредумышленном убийстве второй степени и убийстве по неосторожности предъявлены. Он доставлен в центр заключения округа Малтнома (MCDC).

Ранее аналогичное обвинение было предъявлено 20-летнему МакКинли Джеймсу Фариа.