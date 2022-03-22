Укрзалізниця: в РБ активизировались белорусские партизаны

Директор “Укрзалізниця” благодарен беларуским железнодорожникам за срыв поставок российской армии.

“На данный момент могу сказать, что железнодорожного сообщения между Украиной и Беларусью нет. Я не могу обсуждать детали, но я благодарен белорусским железнодорожникам за то, что они делают,” — сказал временный директор государственной железной дороги «Укрзализныця» Александр Камышин.

По словам Камышина, в настоящее время нет железнодорожного сообщения из Беларуси в Украину, и Россия не использует железные дороги между двумя странами для усиления своих сил вторжения в Украину, сообщает RadioLiberty.

Украинское правительство заявило, что после вторжения России в Украину 24 февраля значительная часть российских военных грузов была доставлена ​​в Украину по железнодорожной линии Гомель-Киев.

17 марта Алексей Арестович, советник президента Украины, призвал мирных жителей в зоне конфликта вести «железнодорожную войну» против России, уничтожая железнодорожные пути и оборудование.

И по его оценкам, люди “на севере Украины, в районах Сум, Чернигова, Ахтырки провели отличную войну в тылу врага”, которая сразу дала результаты, т.к. “нарушение железнодорожных путей снабжения противника — наиболее эффективного средства снабжения — может коренным образом изменить ситуацию в нашу пользу.”

Ранее сообщалось о том, что США и НАТО допускают, что Беларусь может атаковать Украину.