Байден отверг утверждения о якобы наличии биологического и химического оружия США в Европе

Представители правительства встретились с главами 16 американских компаний, пишет Служба новостей «Голоса Америки».

Президент США Джо Байден категорически отверг утверждения о якобы наличии биологического и химического оружия США в Европе.

“Заявления о том, что у Америки есть биологическое, а также химическое оружие в Европе, просто не соответствуют действительности. Я вам гарантирую”, – сказал американский лидер, выступая на встрече с представителями бизнеса.

“Они также предполагают, что у Украины есть биологическое оружие в Украине”, – сказал Байден, предположив, что это является “явным признаком” того, что власти России сами “изучают возможность использования” этих видов вооружений.

Между тем администрация Байдена дала понять, что намерена активизировать санкционный нажим на Россию в связи с нынешней ситуацией в Украине.

Об этом говорится в письменном заявлении Белого дома по итогам встречи представителей федерального правительства страны с главами 16 американских компаний.

Во встрече приняли участие министры финансов Джанет Йеллен, торговли Джина Раймондо, помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и другие официальные лица.

Согласно заявлению, руководители компаний представляли несколько отраслей промышленности, включая энергетику, пищевую промышленность и промышленное производство.

В ходе обсуждения ситуации вокруг Украины к ним ненадолго присоединился и президент США Джо Байден.

Участники встречи сообщили о “готовности администрации продолжать принимать меры к тому, чтобы президент РФ Владимир Путин нес тяжелые издержки в целях ослабления российской военной машины и поддержки народа Украины.”

“Одновременно предполагается предпринять конкретные действия для смягчения роста цен для американских потребителей, вызванного действиями Путина”, – указали в Белом доме.

Участники также “обсудили необходимость совместной работы по устранению сбоев глобальных рынков и цепочек поставок, особенно энергетических и сельскохозяйственных товаров”, которые, как считают в Белом доме, произошли по вине России, а также по “выявлению альтернативных источников поставок ключевых товаров”.

“Частный сектор и администрация обязались тесно общаться и координировать свои действия в дальнейшем”, – заключили в Белом доме.

Ранее официальный представитель Белого дома Джен Псаки на брифинге для журналистов сообщила, что власти США не просили какие-либо организации приостановить свою деятельность в России.

По ее словам, компании сами решили покинуть страну.

«Мы не просили какую-либо компанию конкретно предпринимать шаги по выходу из России. Мы приветствовали тех, кто принял такое решение, и им придется принимать решения по своему усмотрению», — заявила пресс-секретарь в ответ на вопрос, существует ли у правительства США позиция насчет присутствия компаний страны в России.

Представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на это заявление с сарказмом.

“Как и “Северный поток-2″ – трубопровод сам решил не пропускать через себя газ”, – написала Захарова в своем Telegram-канале.