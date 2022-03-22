Ранее Тверской суд Москвы признал деятельность соцсетей Instagram и Facebook экстремистской, пишет Служба новостей «Голоса Америки».

США осудили российский запрет на деятельность компании Meta, которая была охарактеризована как экстремистская организация.

Об этом сообщил в Twitter глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

«Мы осуждаем решение Московского суда признать Meta, в том числе Facebook и Instagram, экстремистскими», – написал Прайс.

Ранее Тверской суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ и признал деятельность соцсетей Instagram и Facebook, принадлежащих Meta, экстремистской, запретив их работу в России.