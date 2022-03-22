США заявили о желании сохранить дипломатическое присутствие в России

Ранее МИД РФ заявил, что высказывания Байдена «ставят российско-американские отношения на грань разрыва», передает Служба новостей «Голоса Америки».

Соединенные Штаты заявили о желании сохранить дипломатическое присутствие в России и оставить открытыми линии для коммуникаций с Москвой.

Как отметил глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс, в условиях «напряженности и конфликтов» очень важно сохранять открытыми каналы коммуникации с РФ.

«Мы стремимся к тому, чтобы сохранять открытыми линии коммуникации, мы стремимся поддерживать дипломатическое присутствие в Москве. Мы также стремимся к тому, чтобы сохранить российское дипломатическое присутствие в США», — отметил Прайс.

Однако, по мнению Прайса, Россия предпринимает действия, которые «ставят под сомнение ее открытость к сохранению этих линий коммуникации».

«Мы же считаем их важными и необходимыми», – подчеркнул глава пресс-службы американского внешнеполитического ведомства.

Госдепартамент в понедельник подтвердил факт состоявшейся ранее встречи посла США в РФ Джона Салливана с российским руководством.

Как сообщается, в ходе встречи Салливан потребовал от Москвы соблюдения норм международного права и призвал российские власти предоставить американским дипломатам консульский доступ к задержанным в России гражданам США. Как заявил Нед Прайс, «совершенно неприемлемо» то, что Соединенным Штатам было отказано в консульском доступе к задержанным американским гражданам в России.