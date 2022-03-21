Как пандемия отразилась на учебе детей?

Пандемия усилила разрыв в образовании детей. За два года дистанционного обучения миллионы детей отстали в чтении и математике. В минувшую пятницу на еженедельном брифинге EMS пятницу спикеры – бывший исполнительный директор EdSource и опытный журналист в области образования Луис Фридберг, управляющий директор по обмену в местных школах Хайин Кимнер и Эллисон Сокол, помощник директора по политике P12, Ed Trust (Вашингтон, округ Колумбия) – обсудили стратегии преодоления разрыва в обучении.

Луис Фридберг обратил внимание на очевидные, с его точки зрения плюсы – пандемия показала, насколько важны школы. Практически все родители хотят, чтобы дети вернулись в школы. Также пандемия показала, что в школы важны не только для обучения, но и для физического и психологического здоровья. А для некоторых детей школы – это еще и место, где они регулярно получают еду.

Он также отметил, что то, с чем сейчас сталкиваются учащиеся после долгого домашнего обучения – это низкое качество домашнего обучения, им приходиться заполнять пробелы. Но сейчас самое главное, убежден, Луис Фридберг, сконцентрироваться на том, что может быть сделано.

Одна из основных целей, считает Луис Фридберг, это мотивировать детей учиться. Тестирование, экзамены не должны быть основным инструментом, побуждающим к учебе. В этом ключе он порекомендовал посмотреть Edutopia, веб-сайт, опубликованный Образовательным фондом Джорджа Лукаса, на котором широко представлен метод проектного обучения.

Через проекты, как убежден Луис Фридберг, можно изучать, как работает мир, начиная от мира вокруг, заканчивая экологическими проблемами, управлением, карьерой и т.п. Кроме этого он упомянул о стратегии зачисления школьников старшей и средней школы на некоторые курсы в колледжи для ознакомления. Это помогает почувствовать вкус духа колледжа, а также гордость за свои успехи в коллежских курсах.

Кроме того, необходимо вернуть в школы программы по искусству и музыке, которые по сути ушли из школьного расписания; должно быть больше спортивных программ, рассчитанных не только на тех, кто профессионально занимается спортом. Луис Фридбер отметил проблемы с финансированием, т.к. не все школы могут позволить разнообразные учебные программы в расписании.

Эллисон Сокол рассказала, что делать с незавершенным обучением. Чтобы решить эту проблему, есть 3 стратегии – целевое интенсивное обучение (обучение в маленьких группах, до 4 человек, в которых развиваются и закрепляются полученные знания и навыки), увеличенное время обучения и установление крепких отношений.

Установление крепких отношений, как считает Эллисон Сокол, самая важная стратегия, т.к. предполагает не только фактическое обучение, но и вовлеченность детей в школьную жизнь.

Она также отметила, что федеральное правительство выделило деньги в размере 119 миллионов долларов для округов и школ, чтобы поддержать социальные программы и решить вопрос с незавершенным обучением школьников.

Хайин Кимнер рассказала об общественных школах (community schools), под которыми подразумеваются стратегия улучшения цельной школы, это значит тесная работа с учителями, учениками, их родителями и партнерство с локальными организациями и администрацией.

По ее словам, общественные школы, о которых она говорила, это место активного взаимодействия всех участников процесса, включая родителей. Также это место студентоориентрированного обучения, т.е. Каждый школьник имеет поддержку и помощь, чтобы хорошо учиться и т.д.

По словам Хайин, в Калифорнии есть программа партнерства общественных школ, на финансирование выделено 2,8 миллионов долларов. Деньги выделены для поддержки детей, молодежи и семей сообществ. Одна из таких community schools находится в Oakland.