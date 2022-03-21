Уязвимость детей перед COVID – что нужно детям в возрасте от 5 до 11 лет

На специальном брифинге EMS 16 марта специально приглашенные спикеры – доктор Дженнифер Миллер, East Bay Pediatrics, доктор Сохил Суд, доктор медицины, руководитель организации «Безопасные школы для всех» Департамента общественного здравоохранения Калифорнии, доктор Вероника Келли, руководитель службы психического здоровья и восстановления Центра здравоохранения округа Ориндж и Бет Яро, программный директор программ США и заместитель директора в KidsData – рассказали о текущей вакцинации детей 5-11 лет, о сомнениях родителей, о влиянии пандемии на психическое здоровье детей и необходимости вакцинации детей, несмотря на новые данные, свидетельствующие о неэффективности вакцины против Омикрона.

Доктор Дженнифер Миллер, практикующий педиатр, сообщила, что 26% детей 5-11 лет получили 2 прививки, 33% – одну вакцину от Covid. Это невысокие показатели. По словам доктора, многие родители до сих пор верят, что дети не болеют ковидом. Тем не менее, тысячи детей оказались в больницах из-за Covid, сотни умерли, также много возникает осложнений у переболевших детей.

Из-за болезни дети пропускают занятия в школе, различные кружки и секции. Родители вынуждены пропускать работу, чтобы ухаживать за больными детьми, соответственно, они теряют в заработке. Это особенно касается различные этнические сообщества. Среди членов различных сообществ очень часты проявления беспокойства и депрессии.

Примечательно, что взрослые готовы вакцинировать сами, но не готовы, чтобы дети были вакцинированы из-за своих страхов. Например, что дети могут умереть после прививки или, что репродуктивная система будет повреждена – и другие страхи, которые давно циркулируют в сообществах.

Доктор Дженнифер Миллер еще раз заявила, что вакцины для детей безопасны, что они были тщательно изучены ни один этап исследования не был пропущен, острые моменты не быки обойдены. У вакцин есть побочные свойства, но они не отличаются от других, давно используемых вакцин: жар, покраснение/боль в месте укола, слабость и т.д., они быстро уходят сами.

Она также напомнила, что вакцины бесплатные для всех жителей США независимо от миграционного статуса.

Доктор Сохил Суд, практикующий педиатр, рассказал о Covid статистике в Калифорнии. Он отметил, что тесты выявляют меньше случаев заражения, чем, например, в прошлом месяце, также меньше фиксируется случаев госпитализаций и смертей от Covid. Более 80% калифорнийцев получили хотяб одну вакцину от Covid.

Следующие изменения произошли в калифорнийских школах в связи с Covid:

1. Штат убрал требование по ношению масок в школе, но округа могут самостоятельно решать, требовать или рекомендовать ношение масок в своих школах.

2. Вместо карантина школам рекомендовано использовать модель на основе уведомлений, чтобы следить за детьми, которые заразились Covid в школе. Тот, у кого был выявлено заболевание, должен быть изолирован, но школьникам, взаимодействовавшие с ним, уходить на карантин не нужно, но нужно следить за своим состоянием, носить маски и пройти тест на ковид через некоторое время.

3. Штат продолжает поддерживать школы через различные программы помощи.

Доктор Сохил Суд также сказал, что количество случаев заражения новым Covid вариантом BA.2 увеличивается и что с ним следует быть осторожным.

Доктор Бет Ярос сделала обзор, как дети младше 18 лет справляются с Covid. В Калифорнии к марту количество детей, заболевших Covid с начала пандемии, достигло почти 1,6 миллиона, т.е. Каждый шестой ребенок более ковидом. Более 30% детских смертей от Covida случилось в 2022 году.

Показатели вакцинации детей очень сильно отличаются в зависимости от округа: самый высокий показатель в округе Марин – 74% детей вакцинированы, самый низкий показатель в округе Лассен – 3%. В целом в Калифорнии вакцинировано 32% детей. Также, по словам Бет Ярос, увеличилось количество самоубийств среди детей.

Подробнее с Covid статистикой среди детей можно ознакомиться на веб-сайте.

Доктор Вероника Келли рассказала о психологическом здоровье детей во время пандемии. По ее словам есть очевидные и неочевидные причины причины ухудшения психологического состояния детей. К очевидным относятся изоляция, отсутствие личных контактов, что приводило к депрессиям и тревожным состояниям.

Кроме этого, поляризация общества привела к быстрому взрослению детей, что также вызвало травмы, которые имеют свойство накапливаться. Тем не менее, как показывают исследования, большинство детей справляются с такой психологической нагрузкой и травмы не приводят к психическим расстройствам.

Доктор Вероника Келли особенно обратила внимание на то, что взрослым нужно внимательнее следить за собой, за тем, что говорят и делают, т.к. дети копируют поведение, включая нервозность и тревожность родителей, что не очень хорошо сказывайся на них. Детям нужна стабильная обстановка.