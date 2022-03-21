В Харькове от снаряда погиб 96-летний узник концлагерей Борис Романченко

В Харькове после попадания снаряда в многоэтажный жилой дом погиб 96-летний узник нескольких концентрационных лагерей Борис Романченко, сообщила администрация мемориального комплекса Бухенвальд со ссылкой на его внучку. Это произошло 18 марта.

В 1942 году Романченко попал в концлагерь Бухенвальд, а в последующие три года прошел концлагеря Пенемюнде, Дора-Миттельбау и Берген-Бельзен.

Как сообщает администрация мемориального комплекса, Романченко выступал за то, чтобы люди помнили о нацистских преступлениях, и был вице-президентом Международного комитета Бухенвальд-Дора.

Як ми дізналися від його близьких, наш друг Борис Романченко, який пережив нацистські табори #Buchenwald, #Peenemünde, #Dora і #BergenBelsen, загинув минулої п'ятниці в результаті вибуху бомби в своєму будинку в Харкові. Ми глибоко засмучений. pic.twitter.com/AmFbSwP9vf — Stift. Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora (@Buchenwald_Dora) March 21, 2022

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