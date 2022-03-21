Семён Шарецкий: Веселье на крови

Всем нам, естественно, известно, что нынешние дни для христиан – это дни Великого Поста, самого продолжительного и строгого. Его цель – покаяние и подготовка верующих к “Светлому Воскресению”. В дни Великого Поста, в частности, для православных верующих предусматривается не только воздержание от употребления мясных и молочных продуктов, а также сдобно приготовленных булочных изделий, но и от всякого рода увеселений и развлечений.

Поэтому, во-первых, возникает вопрос: не уподобились ли организаторы и участники состоявшегося 18 марта 2022 года в Лужниках шоу той толпе, которая в день распятия Иисуса Христа, как об этом пишет английский духовный писатель, доктор богословия, архидьякон Фридрих Вильям Фаррар, “с отличающим грубое сердце желанием неустанно теснилась посмотреть на ужасное зрелище, от которого скорее нужно было бы плакать кровавыми слезами”. (Ф. В. Фаррар. Жизнь Иисуса Христа. С.-Петербург, 1893, стр. 545).

Концерт состоялся не просто на второй неделе Великого Поста, а в пятницу, которая, наряду со средой, когда, согласно евангельскому писанию, Иисуса Христа взяли под стражу, является подготовительной ступенькой к любому воскресенью. Именно в пятницу был объявлен Иисусу приговор и состоялось Его распятие.

Во-вторых, возникает вопрос: а какими мотивами руководствовался Владимир Путин, принимающий причастие, пришедший поприветствовать не просто веселившихся, а беснующихся во время того концерта?

Так что большего лицемерия, которое продемонстрировал в этот день этот человек, если его можно так назвать в связи с совершёнными им преступлениями, трудно даже придумать!

А поскольку его поступок связан с празднованием годовщины объявления им присоединения Крыма к России, то надо помнить, что 18 марта должно отмечаться в России и как день скорби, так как именно 18 марта 1856 года была завершена пройгранная и позорная для России Крымская война 1853-1856 годов.

Поэтому господину Путину следовало бы в этот день не веселиться, а подумать: чем закончится развязанная им война против Украины, ставшая не только Отечественной войной украинского народа, но и вызовом всему цивилизованному миру? Тем более, что именно 18 марта 1917 года в “Вестнике Временного правительства” был опубликован Акт об отречении Императора Николая II, ввязавшегося в Первую мировую войну, и Великого князя Михаила Александровича от престола; причём в этот же день Николай был и арестован.

Не менее лицемерной, чем произнесённая в этот день в Лужниках речь Путина, является и очередная проповедь (20 марта 2022 г.) Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, в которой он побеспокоился, что его имя не упоминается уже во многих Церквях, но не осудил факта проведения концерта в этот скорбный день и не выразил сочувствия семьям погибших в этой преступной войне, развязанной у его причащающимся Путиным. Да и разве не лицемерие, вслед за Путиным, вновь и вновь повторять, что русские, украинцы и беларусы – это один народ? Может быть всё-таки надо спросить у украинцев и беларусов, считают ли они себя одним народом с русским?

Семён Шарецкий