Папа Римский: война против Украины бесчеловечна и кощунственна

Папа Франциск назвал войну в Украине “актом жестокой агрессии и святотатством, призвав к прекращению насилия и великодушному приёму украинских беженцев”, сообщает Папский престол в Ватикане.

Как сообщает представитель Ватикана в Риме, обращаясь к паломникам на площади Святого Петра и ко всей мировой общественности, Папа Франциск сказал:

«Дорогие братья и сестры, к сожалению, не прекращается насильственная агрессия против Украины, бессмысленная бойня, в которой зверства повторяются каждый день. Этому не может быть оправдания! Я призываю всех лидеров международного сообщества действительно постараться положить конец этой отвратительной войне.

На этой неделе ракеты и бомбы падали также на мирных жителей, стариков, детей и беременных матерей. Я навестил раненых детей здесь, в Риме; у одного нет руки, у другого травма головы… Невинные дети. Я думаю о миллионах украинских беженцев, которые вынуждены бежать, бросив всё, и испытываю огромную скорбь по тем, у кого нет даже шанса бежать. Множество бабушек и дедушек, больных и бедных, оторванных от своих семей, множество детей и уязвимых людей остались умирать под бомбами, не имея возможности получить помощь и не находя безопасности даже в бомбоубежищах. Всё это бесчеловечно! Более того, это даже кощунственно, ибо противоречит священному характеру человеческой жизни, особенно беззащитной человеческой жизни, которую нужно уважать и защищать, а не уничтожать, и которая гораздо важнее любой стратегии! Давайте не будем забывать: это жестоко, бесчеловечно и кощунственно! Помолимся в тишине о страждущих.

Меня утешает, что люди, оставшиеся под бомбами, не лишены близости пастырей, которые в эти трагические дни живут по Евангелию милосердия и братства. В последние дни я говорил с некоторыми из них по телефону, и они очень близки к Народу Божьему. Спасибо вам, дорогие братья и сёстры, за это свидетельство и за конкретную поддержку, которую вы мужественно предлагаете стольким отчаявшимся людям! Я также думаю о новоназначенном апостольском нунции монсеньоре Висвальдасе Кульбокасе, который с начала войны вместе со своими сотрудниками остался в Киеве и своим присутствием каждый день приближает меня к истерзанному украинскому народу. Будем же близки к этим людям, обнимем их своей любовью, конкретными обязательствами и молитвой. Пожалуйста, не будем привыкать к войне и насилию! Давайте без устали, великодушно принимать людей, как это происходит теперь: не только сейчас, в чрезвычайной ситуации, но и в предстоящие недели и месяцы. Ведь вы знаете, что в первый момент мы все стараемся изо всех сил принимать, но затем привычка немного охлаждает наши сердца, и мы забываем. Подумаем об этих женщинах, об этих детях, которые со временем – без работы, разлученные со своими мужьями – будут разыскиваться ‘стервятниками’ общества. Пожалуйста, защитим их.

Я призываю каждую общину и каждого верующего присоединиться ко мне в пятницу 25 марта, в праздник Благовещения, в совершении торжественного акта посвящения человечества, особенно России и Украины, Непорочному Сердцу Марии, дабы Она, Царица Мира, испросила мир для всей земли».