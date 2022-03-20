Россия и Украина: от конфликтов… к войне

Семен Шарецкий: опровержения прозвучавшего в одном из обращений Путина к российскому народу, в котором он заявлял, что Украина – это искусственно созданное большевиками государство; более того, он собрался провести декоммунизацию, что надо понимать – как ликвидацию в перспективе Украины, как государства.

“Путин, опять-таки, как обыкновенный шулер, не договаривает, что задолго до присоединения территории современной Украины к Российской империи уже была сформирована украинская нация со своим языком, а не с каким-то только говором”.

“…это свидетельствует о том, что семена сегодняшнего конфликта между украинским и русским народами были посеяны уже тогда, с присоединением Украины к Российской империи, с её деспотическим общественно-политическим строем и принудительной руссификацией присоединяемых территорий”.