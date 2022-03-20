Президент Украины: без переговоров нам не положить конец этой войне

Владимир Зеленский предупредил, что его страна не уступит ни суверенитета, ни территориальной целостности, пишет Служба новостей «Голоса Америки».

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в воскресенье, что готов к переговорам с президентом России Владимиром Путиным. Вместе с тем он предупредил, что неудача подобных переговоров может означать, что речь идет о третьей мировой войне.



«Я думаю, что без переговоров мы не сможем положить конец этой войне», – сказал Зеленский в вышедшем в эфир в воскресенье интервью Фариду Закарии на телеканале CNN.



Зеленский призвал к полномасштабным мирным переговорам с Москвой, благодаря которым территориальная целостность Украины будет восстановлена.



Представитель России на украино-российских переговорах заявил, что в последние дни стороны приблизились к соглашению по вопросу об отказе Украины от заявки на вступление в НАТО и принятии ею нейтрального статуса.



Выступая на телеканале CNN, Зеленский подчеркнул, что что российские войска вошли в Украину, чтобы «истребить нас, убить нас». Он обещал, что Украина не уступит ни своего суверенитета, ни своей территориальной целостности.



«Нельзя требовать от Украины признать какие-то территории независимыми республиками», – заявил украинский лидер.



Тем временем в осажденном Мариуполе российские войска подвергли бомбардировке художественную школу, в которой нашли приют около 400 человек.



Слово «ДЕТИ» было написано на земле по-русски большими буквами вблизи школы. Надпись была сделана с целью предупредить российских военных о том, кто находится внутри здания.



В воскресенье городские власти Мариуполя заявили, что здание разрушено в результате обстрела.



Тем временем министр обороны США Ллойд Остин заявил, выступая по телевидению, что, по его мнению, российские войска прибегают к жестоким нападениям на мирное население потому, потому что развязанная ими военная «кампания застопорилась».



«Это поистине отвратительно», – сказал Остин.



Мариуполь продолжает сопротивляться российским войскам.



«Мариуполь… не пал. У него закончились еда, топливо, вода – все, кроме сердца. Они (украинские силы в Мариуполе)… сражаются очень упорно», – заявил, выступая на телеканале CNN в воскресенье, генерал в отставке Дэвид Петреус.



Тысячи жителей Мариуполя были насильственно вывезены из своих домов на территорию России, говорится в обнародованном ранее сообщении городских властей Мариуполя.



Мэр Мариуполя Вадим Бойченко напомнил, что подобные действия вызывают в памяти поведение оккупантов в годы Великой Отечественной войны.



Комментируя происходящее в Украине, Ллойд Остин отметил невысокую эффективность российских войск. Он также напомнил о помощи оружием, которую оказывают Украине США и их союзники по НАТО.



По оценкам американских официальных лиц, с начала вторжения в Украине убито свыше 3000 российских военнослужащих. По данным украинского правительства, по крайней мере пятеро из них были высокопоставленными российскими офицерами.



Российские войска не смогли взять под контроль Киев – главную цель Кремля.



Полиция Украины заявила в субботу в Telegram, что российские военные атаковали северо-западные пригороды Киева. Власти украинской столицы сообщили, что расположенный к северу от нее город Славутич «полностью изолирован».



Между тем украинские официальные лица до сих пор не обнародовали количество погибших в результате российского ракетного удара, нанесенного в пятницу по военной базе в Николаеве. По словам одного из военных, там было обнаружено 50 мертвых тел; по словам другого, под завалами может находиться до 100 погибших.



Напомним, что в субботу Россия заявила, что накануне ее гиперзвуковые ракеты уничтожили подземный склад ракет и боеприпасов в Ивано-Франковской области.



По утверждениям российских СМИ, Москва впервые использовала ракеты данного типа после начавшегося 24 февраля вторжения. Глава Пентагона заявил в воскресенье, что не может подтвердить или опровергнуть заявления о том, применяла ли Россия данный вид оружия в Украине.