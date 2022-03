Для украинцев – как подать на американскую визу

В данный момент украинцев на предмет временных бизнес- и туристических виз (категории В1/В2) обслуживает американская дипмиссия в Польше. Вынуждена признать, что каких-то особых условий для украинцев американцы до сих пор официально не создали, но есть информация, что на местах всё же чувствуется человеческое отношение и неформальная лояльность.

ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ БЛИЗКИЙ РОДСТВЕННИК С АМЕРИКАНСКИМ ГРАЖДАНСТВОМ ИЛИ ВИДОМ НА ЖИТЕЛЬСТВО (ГРИН-КАРТОЙ) (родитель, супруг или ребенок старше 21 года), вам сюда.

Ам нужно выбрать категорию «Ukrainian with U.S. citizen or Legal Permanent Resident immediate family» на шаге 3 при записи на прием. Эта категория предназначена только для супруга/супруги и/или ребенка гражданина США или законного постоянного жителя, т.е. обладателя “гринкарты”. Если запись недоступна, попробуйте выбрать “group appointment” и обозначьте удобную для вас дату. После отправки запроса дождитесь ответа от посольства, который придет по электронной почте и позволит вам назначить встречу. Опция групповой встречи доступна только для граждан США или LPR (законных постоянных жителей), у которых есть украинский супруг/супруга и/или ребенок. Другим заявителям, подавшим заявку на групповое собеседование, будет отказано.

ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ ДРУЗЬЯ, ДЕЛОВЫЕ ПАРТНЕРЫ ИЛИ РОДСТВЕННИКИ, НЕ ЯВЛЯЮЩИЕСЯ БЛИЗКИМИ (близкими родственниками в ДАННОМ контексте американское законодательство признает родителей, супругов и детей старше 21 года), вам сюда.

Имейте в виду, что из-за чрезвычайно высокого спроса, получить дату собеседования довольно трудно и время ожидания может оказаться длительным.

Если у вас уже назначена встреча в посольстве США в Варшаве, но вы хотите ускорить ее, вы можете запросить срочную дату через эту форму.

Если вы начали процесс подачи на неиммиграционную визу до войны, когда посольство США еще находилось в Киеве, вы можете отправить запрос на Support-Poland@ustraveldocs.com с просьбой о переносе вашего «профиля» в Варшаву или Краков, после чего вы сможете продолжить процесс в Польше. Но здесь возникает неожиданная проблема – визовый сбор, уплаченный в Украине (невозвратный), не будет автоматически перенесен в Польшу и вам придется оплатить новый сбор в Польше.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ОБРАЩАЮЩИХСЯ ЗА АМЕРИКАНСКОЙ НЕИММИГРАЦИОННОЙ ВИЗОЙ Неиммиграционные визы предназначены для временного пребывания в Соединенных Штатах и ​​не являются способом получения статуса беженца или любого другого постоянного статуса в США. Ключом к получению неиммиграционной американской визы является ваша способность продемонстрировать намерение в итоге вернуться в Украину.

Поскольку спрос на получение В1/В2 визы сейчас чрезвычайно высок, приоритет отдается ближайшим родственникам (родителям, супругам и несовершеннолетним детям) граждан США и обладателей грин-карт, а также случаям уникальных гуманитарных обстоятельств.

Пожалуйста, не посещайте посольство без предварительной записи, вас просто не впустят внутрь посольства.

