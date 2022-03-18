Пентагон продолжает оказывать помощь украинской армии

С декабря администрация Байдена сделала в Украину два транша на 650 и 350 миллионов долларов в основном из существующих запасов Пентагона. На прошлой неделе была объявлена третья партия на 200 миллионов долларов.

Сегодня Байден объявил о четвёртой поставке на 800 миллионов долларов на основе законопроекта на $13,6 миллиардов, принятого Конгрессом на прошлой неделе. Законопроект, в частности, позволяет пополнить запасы Пентагона и выделить дополнительную военную помощь Украине.

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Последний пакет на $800 миллионов включает в себя:

– 800 ракетных систем Stinger

– 2000 Javelinов, 1000 легких противотанковых орудий и 6000 противотанковых систем AT-4

– 100 тактических беспилотных летательных аппаратов (!)

– 100 гранатометов, 5000 винтовок, 1000 пистолетов, 400 пулеметов и 400 ружей

– Более 20 миллионов патронов и боеприпасов к стрелковому оружию, гранатометам и минометам

– 25 000 комплектов бронежилетов

– 25 000 шлемов

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До этого США поставили (это скорее всего не полный список):

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Более 600 ракетных систем Stinger

– Около 2600 противотанковых систем Javelin

– Пять вертолетов Ми-17

– Три патрульных катера

– Четыре радара слежения против артиллерии и дронов;

– Четыре противоминометные радиолокационные системы

– 200 гранатометов и боеприпасов;

– 200 ружей и 200 пулеметов;

– Около 40 миллионов патронов к стрелковому оружию и более 1 миллиона гранатометных, минометных и артиллерийских снарядов

– 70 высокомобильных многоцелевых колесных транспортных средств (HMMWV) и других транспортных средств

– Безопасная связь, радиоэлетронные системы обнаружения, бронежилеты, каски и другое тактическое снаряжение

– Военно-медицинское оборудование для обеспечения лечения и боевой эвакуации

– Оборудование для обезвреживания взрывоопасных предметов и разминирования

– Возможности спутникового слежения и анализа

Дополнительно к Стингерам США ищет возможность предоставить Украине системы ПВО большей дальности, которыми ВСУ уже умеет пользоваться.

Как минимум 30 союзников предоставили Украине военную помощь. Как минимум 14 стран получили разрешение передать Украине оружие американского производства.

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Повторюсь – наше лоббирование Конгресса работает. Деньги выделены. Профессионалы в Пентагоне, консультируясь с украинскими военными, решают, какое оружие будет наиболее эффективным. Часть помощи наверняка поставляется секретно.

Dmitry Abramson