Президент Байден назвал Путина «кровавым диктатором»

Глава Белого дома также считает, что Путин – «настоящий преступник, ведущий аморальную войну против народа Украины», пишет Русская служба «Голоса Америки».

Телекомпания СNN показала в четверг кадры, где президент США, выступая на мероприятии на Капитолийском холме в честь дня святого Патрика и подчеркивая сотрудничество между США и Ирландией, в своей речи завил, что сейчас «Ирландия с Великобританией, вместе противостоят «кровавому диктатору и настоящему преступнику, ведущему аморальную войну против народа Украины».

Байден отметил, что Ирландия платит серьезную цену за участие в санкциях против России.

Ирландский премьер-министр Михол Мартин должен был присутствовать на этом мероприятии, но в среду, уже в Вашингтоне, у него диагностировали COVID-19, поэтому запланированная встреча Байдена и Мартина в четверг прошла виртуально.

В среду президент Байден сказал журналистам, что считает Путина «военным преступником». Эта реплика вызвала резкую реакцию Москвы.