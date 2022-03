Арнольд Шварценеггер обратился к российским солдатам, воющим в Украине

Арнольд Шварценеггер не хочет, чтобы российские солдаты были «сломлены», как его отец, воевавший на стороне нацистов.

74-летний Арнольд Шварценеггер разместил в своем Твиттере мощное видео, в котором рассказал, что восхищается русским народом, но при этом сказал, что «есть такие моменты, которые настолько неправильны, что тогда мы должны высказаться».

Актер обратился к российским войскам, находящимся в Украине, сказав им, что не хочет, чтобы они были «сломлены», как его отец, сражавшийся на стороне нацистов во Второй мировой войне. Он призвал их извлечь уроки из бедственного положения его отца, который был отправлен в Россию.

Видео бывшего губернатора Калифорнии просмотрело на данный момент около 30 млн человек.

I love the Russian people. That is why I have to tell you the truth. Please watch and share. pic.twitter.com/6gyVRhgpFV

— Arnold (@Schwarzenegger) March 17, 2022