Канада запретила вещание российских телеканалов RT и RT France

Отмечается, что программы каналов “не соответствуют канадским стандартам вещания”, пишет Служба новостей «Голоса Америки».

Правительство Канады запретило вещание в стране российских телеканалов RT и RT France.

Об этом говорится в заявлении Канадской комиссии по радио и телевидению.

“Сегодня комиссия официально исключила RT и RT France из Списка неканадских программных служб и станций, разрешенных к распространению”, – говорится в сообщении регулятора.

В документе отмечается, что программы этих каналов “не соответствуют канадским стандартам вещания”.

Ранее Европейский союз запретил вещание на территории сообщества телеканала RT и работу агентства Sputnik.