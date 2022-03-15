Российский олигарх обвиняется в незаконных политических пожертвованиях

Гражданина России, 47-летнего Андрея Муравьева, обвиняют в совершении незаконных политических пожертвований в качестве иностранного гражданина и в сговоре с целью осуществления незаконных политических пожертвований в качестве иностранного гражданина от имени подставных жертвователей. Муравьеву инкриминируется сговор с Львом Парнасом, Андреем Кукушкиным, Игорем Фруманом и другими, которые были осуждены в суде или признали себя виновными в этих преступлениях.

Прокурор США Дэмиан Уильямс заявил: «Как утверждается, Андрей Муравьев, гражданин России, пытался повлиять на выборы 2018 года, вступив в сговор с целью передать миллион долларов своих иностранных средств кандидатам и кампаниям. Он пытался развратить нашу политическую систему для продвижения своих деловых интересов.”

Как утверждается в обвинительном заключении, весной 2018 года Муравьев, Кукушкин, Фруман и Парнас решили запустить бизнес по приобретению лицензий на каннабис в США. В рамках этого плана Муравьев согласился перевести 1 миллион долларов через ряд банковских счетов Фруману и Парнасу для финансирования сотен тысяч долларов политических пожертвований, которые они сделали или обещали сделать перед выборами в ноябре 2018 года.

Часть пожертвований предназначалась для того, чтобы выслужиться перед кандидатами, которые могли бы помочь Муравьеву и его сообщникам получить лицензии на марихуану. Деньги Муравьева использовались для возмещения и финансирования политических пожертвований во Флориде, Неваде и Техасе, и для оплаты пожертвований политикам в Нью-Йорке и Нью-Джерси. Чтобы скрыть, что Муравьев был жертвователем денег, средства отправлялись на банковский счет, контролируемый братом Фрумана, а затем пожертвования были сделаны на имя Фрумана и Парнаса.

Муравьеву предъявлено обвинение по 2 пунктам – сговор с целью внесения пожертвований иностранным гражданином, что влечет за собой максимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы; и внесение пожертвований иностранным гражданином, что влечет за собой максимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы.

Считается, что Муравьев находится в России и остается на свободе.