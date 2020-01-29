Дональд Трамп: марихуана вызывает проблемы с интеллектом

Бизнесмен советского происхождения Лев Парнас, оказавшийся одной из центральных фигур импичмента президента Дональда Трампа, в прошлые выходные опубликовал запись, сделанную скрытой камерой на устроенном Трампом в апреле 2018 года обеде.

На этом закрытом мероприятии, на котором в числе других доноров президентской кампании присутствовали Парнас и его коллега Игорь Фруман, с подачи Парнаса зашла речь об индустрии легальной марихуаны. Мнение Трампа о ней оказалось весьма скептическим.

«Не знаю, хорошо это или плохо, – сказал он. – Как вы считаете, то, что происходит с марихуаной, это хорошо?»

«В Колорадо стало больше автомобильных аварий, – продолжил он. – Марихуана на самом деле вызывает проблемы с интеллектом. От нее уменьшается IQ».

На защиту каннабиса немедленно встал сын Трампа.

«По моему мнению, алкоголь приносит гораздо больше вреда, – сказал Дон-младший. – От марихуаны люди не бьют своих жен. Она просто другая».

Правительственные агентства, такие как Национальный институт по вопросам злоупотребления наркотиками (NIDA), также не соглашаются с высказыванием Трампа о влиянии марихуаны на интеллект. Собранная ими статистика говорит о том, что даже у близнецов, один из которых употребляет каннабис, а другой нет, не наблюдается предсказуемой разницы в уровне умственного развития.

Впрочем, коллеги американских ученых из Новой Зеландии отметили связь между употреблением марихуаны в юности и уровнем интеллекта в зрелом возрасте, однако эта связь может быть объяснена генетическими и социальными факторами.

Что касается упомянутых Трампом аварий, результаты проведенного в 2018 году исследования говорят о том, что в четырех штатах США после легализации марихуаны количество дорожных происшествий увеличилось на несколько процентов. Вместе с тем другое исследование показало, что число погибших в автомобильных авариях в Вашингтоне и Колорадо осталось неизменным в пределах статистической погрешности, сообщает VICE.

Отметим, что Лев Парнас замешан в многомиллионном марихуанном бизнесе в регионе Сакраменто, где у него находится несколько магазинов-аптек.