Из-за войны в Украине в Калифорнии ожидается рост цен на продукты

Война в Украине привела к отказу США от российской нефти, сжиженного природного газа и угля, а от импорта российских морепродуктов, алкоголя и бриллиантов.

Эксперты по экономике говорят, что цена на бензин не единственная, которая будет расти. Ожидаются также рост цен на товары, которые требуют перевозки, которая требует транспортные расходы. Также растут цены на удобрения, которые Россия перестала экспортировать, что также приведет к росту цен на продукты питания.

Как сказала профессор экономики Калифорнийского государственного университета в Сакраменто Сюзанна О’Киф The Sacramento Bee, цены уже росли из-за таких факторов, как восстановление экономики после пандемии. Рост цен на продукты особенно затронут те бизнесы, которые закупают иностранные продукты, т.к. рост затрат быстро ударит по их чистой прибыли. Если бизнес сможет компенсировать расходы, то потребительские цены не сразу вырастут.

Экономисты призывают людей делать покупки в локальных магазинах, чтобы поддержать местные бизнесы, т.к. инфляция повлияет на небольшие местные компании более резко, чем на крупную сеть, поскольку последняя имеет большее представительство на рынке – считает Аманда Блэквуд, президент и главный исполнительный директор Торговой палаты города Сакраменто.