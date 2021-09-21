Американский бизнесмен украинского происхождения Игорь Фруман 10 сентября был признан виновным федеральным судом Нью-Йорка в деле о нарушении правил финансирования избирательных кампаний. Ему и его партнеру Льву Парнасу были предъявлены обвинения в сокрытии информации о незаконном пожертвовании в размере 325 тыс. долларов, а также во лжи Федеральной избирательной комиссии. Как сообщает CNN, Фруману грозит до 5 лет тюрьмы. Парнас своей вины пока не признал.

Вместе с тем некоторые обозреватели называют судебное дело против украинско-американских бизнесменов «политическим преследованием», мотивируя это тем, что в поле зрения американской Фемиды предприниматели попали после того, как начали помогать бывшему личному адвокату Дональда Трампа Рудольфу (Руди) Джулиани в сборе компромата в Украине на тогдашнего кандидата в президенты США Джо Байдена и его сына Хантера.

Обнародование информации о том, что Трамп лично просил украинского президента Владимира Зеленского посодействовать ему в сборе этого компромата, стало основанием для второй попытки импичмента бывшего главы Белого дома, а правоохранители до сих пор проверяют законность действий Джулиани. Действительно ли Фруман и Парнас стали жертвами внутриамериканских политических интриг и как их деятельность сказалась на положении Украины?

Теория «украинского вмешательства»

Во-первых, важно понять, что предприниматели, хотели они того или нет, участвовали в деятельности, наносивший существенный ущерб Украине. Дело в том, что поиск компромата на Хантера Байдена неразрывно увязывался с концепцией «украинского вмешательства в американские выборы», активно продвигаемой Руди Джулиани. Ярче всего эта концепция была продемонстрирована в фильме еще одного соратника Трампа Майкла Капуто «The Ukraine Hoax: Impeachment, Biden Cash, Mass Murder» («Украинский обман. Импичмент. Деньги Байдена. Массовые убийства»).

Фильм вышел на экраны в конце января прошлого года на близком к Республиканской партии канале One America News, и российские СМИ тут же радостно принялись пересказывать его сюжет, в особенности самые «пикантные» его моменты. Авторы фильма утверждали, что именно грузинские снайперы, завербованные соратником Михаила Саакашвили Мамукой Мамулашвили, стреляли по митингующим и «Беркуту» под руководством американского офицера. При этом сам Майдан, по мнению Капуто, был организован Джорджем Соросом и тесно сотрудничавшей с ним администрацией Барака Обамы – равно как и антитрамповские митинги в США, расследование спецпрокурора Роберта Мюллера и первая попытка импичмента Трампа.

После этих «сенсационных» откровений фильм рассказывал о сложной схеме вмешательства в американские выборы, якобы организованной бывшим президентом Украины Петром Порошенко, которое, правда, в итоге свелось лишь к тому, что украинская сторона передала американским правоохранителям сведения о преступлениях Пола Манафорта (которые, напомним, впоследствии были подтверждены американским судом). В фильме также делался акцент на том, что в предвыборный период украинское посольство в США избегало взаимодействия со штабом Трампа, поскольку считало его «пророссийским».

В целом в этих откровениях нет ничего сенсационного: Петр Порошенко действительно открыто сделал ставку на Хиллари Клинтон, и впоследствии это стоило ему отношений с администрацией Трампа. Однако никаких доказательств вмешательства, то есть незаконных действий, призванных повлиять на ход выборов в Соединенных Штатах, создатели фильма так и не представили. На этом фоне особенно странно выглядит то, что они тактично обошли вниманием роль России, которая как раз не скупилась на подобные действия — начиная от хакерских атак и заканчивая распространением потоков дезинформации под «чужим флагом». Напротив, в фильме было сказано лишь о том, что российское вмешательство оказалось «грандиозным обманом».

В этом контексте деятельность Фрумана и Парнаса тоже была направлена в первую очередь на доказывание несуществующего «украинского вмешательства», признание которого могло бы по-настоящему втянуть Киев в американские политические интриги и лишить Украину двухпалатной поддержки Конгресса США.

Шантаж Трампа

Во-вторых, важно вспомнить и о том, что сам Дональд Трамп фактически шантажировал Киев, поставив военную помощь Украине в зависимость от результатов поиска компромата и признания «украинского вмешательства» в выборы. Эксперт Центра международной безопасности и сотрудничества Стэнфордского университета, бывший посол США в Украине Стивен Пайфер тогда довольно жестко оценил эти действия.

«Эти шаги не определялись национальными интересами США, которые, в частности, заключаются в том, чтобы Украина развивалась как успешное европейское государство. Напротив, они были вызваны исключительно личными политическими интересами президента, и именно поэтому ему был объявлен импичмент», – уверял он.

Тогда же Пайфер выразил обеспокоенность количеством республиканцев в Палате представителей и в Сенате, которые солидаризировались с кремлевской дезинформацией о том, что это якобы Украина вмешивалась в выборы в США 2016 года.

Другой американский эксперт по международным отношениям и вопросам национальной безопасности Джеймс Бруно, 23 года проведший на дипломатической службе, также подчеркивал, что Дональд Трамп пытался повлиять на украинское руководство в своих личных интересах.

«Украина, к сожалению, воспринимается действующей администрацией не столько как стратегический партнер США, сколько как фактор, который можно использовать во внутренней политике», – отмечал он в 2020 году.

Законность против лояльности

Конечно, формально обвинение в отношении Фрумана и Парнаса было выдвинуто за нарушение правил финансирования избирательных кампаний, а не за продвижение выгодного Москве нарратива об «украинском вмешательстве» (кстати, до сих пор остается вопрос, кто именно подсказал Джулиани этот нарратив?) Однако это не первый случай, когда, не имея возможности формально привлечь лицо к ответственности за те или иные деяния, американские правоохранители находили другие основания для возбуждения уголовного дела. Даже самого известного гангстера, «короля Чикаго» Аль Капоне в конце концов арестовали за неуплату налогов. Именно поэтому даже формальное нарушение закона в Америке – это очень недальновидный поступок, особенно если вы участвуете в сомнительных политических схемах.

К слову, далеко не все республиканцы соглашались выполнять одиозные приказы Дональда Трампа, поскольку чувствовали, что власть в любой момент может смениться и тогда именно им придется отвечать за незаконные действия. Показательно, что именно республиканский канал Fox News первым объявил о лидерстве кандидата от демократов Джо Байдена во время президентских выборов 2020 года и настаивал на необходимости подсчета всех голосов избирателей. Затем, после подведения итогов, Fox News сообщил о победе Байдена раньше, чем либеральный CNN.

Часть республиканцев также публично осудила призывы Трампа прекратить подсчет голосов и призвала не ставить под сомнение честность выборов. Похожим образом поступили и судьи, отклонившие иски Трампа о пересмотре результатов выборов, так же как и губернаторы, и госсекретари штатов, сертифицировавшие победу кандидата от демократов, несмотря на то, что в подавляющем большинстве они также относились к Республиканской партии. Наконец, бывший вице-президент Майкл Пенс тоже отказался отменять результаты выборов 6 января этого года.

В данном случае сменяемость власти оказалась крайне действенным инструментом, предостерегшим большое число чиновников от того, чтобы поставить лояльность к Трампу выше закона. Именно поэтому Дональд Трамп, требовавший от подчиненных безусловной личной преданности, так и не мог создать себе надежную опору даже в собственной администрации.

К слову, в Украине при всех недостатках государственной системы тоже присутствует вполне реальная процедура смены власти и институт выборов, который становится хоть каким-то предохранителем от чиновничьего произвола. Однако, похоже, Фруман и Парнас слишком понадеялись на близость «к телу» бывшего президента США, забыв о том, что ничто в этом мире не вечно.

Ксения Кириллова, The Page