Западные бренды и компании массово уходят из России

Что теперь ждет сотни тысяч российских сотрудников, работающих на иностранные компании, и как уход с российского рынка отразится на западных брендах?

От открытия первого «Макдональдса» до выпуска дебютного российского Vogue: последние 30 с лишним лет иностранные бренды и компании активно строили свой бизнес в России, вкладывая в него миллиарды долларов. Сегодня же судьба и будущее крупных мировых корпораций на российском рынке, а также тысяч российских сотрудников под вопросом. Убытки понесут все стороны, но главными жертвами ситуации станут россияне, считает профессор права из университета штата Мичиган Брюс Бин.

«Россия – большая страна, но McDonalds, Pepsi, Starbucks и другие крупные американские компании смогут выжить без нее, – говорит Бин. – Да, это немного ударит по ним, но все-таки не сильно. Основной удар придется именно по россиянам. У “Макдональдса” в России около 62 тысяч сотрудников, у “Старбакса” – около двух тысяч. И это без учета поставщиков. Ведь многим компаниям, как например “Макдональдс”, пришлось запустить в России местное производство продуктов. Что случится со всеми этими людьми? Ничего хорошего».

Несмотря на то, что деятельность «Макдональдс» в России приносила компании около 9% общей выручки, руководство сети объявило, что с 14 марта закрывает 850 своих заведений по всей России. Представители «Макдональдс» уже заявили, что приостановка работы в стране будет стоить им 50 миллионов долларов в месяц. Тем не менее, компания пообещала продолжить платить зарплату своим сотрудникам. Обеспечить финансовой поддержкой свои российские команды пообещали и «Старбакс», KFC, «ПепсиКо» и многие другие. Правда, в каком размере и как долго, никто не уточняет.

«Как долго “Макдональдс” и другие компании смогут позволить себе платить зарплату десяткам тысяч неработающих сотрудников? Я предполагаю, что долго, но будут ли они это делать? Ведь никто не знает, что будет дальше, – говорит Бин. – Ясно, что никто не хочет уходить просто так. Все надеются, что это скоро так или иначе закончится. Ведь многие русские уже привыкли к западному образу жизни и к европейским товарам, так что эти компании захотят вернуться, как только это будет возможным».

Впрочем, из-за того, что многие сетевые заведения – в частности, KFC и Pizza Hut – работают в России по договору о франшизе, финансовая помощь будет гарантирована далеко не всем сотрудникам, которые оказались без работы.

«В целом компании не могут просто взять и закрыть свои торговые точки, потому что покупатели франшизы считаются независимыми операторами, у них есть лицензия на использование бренда на международном рынке, и это уже на их совести – поддерживать своих сотрудников в такой ситуации, – объясняет профессор Университета штата Джорджия Бен Лоуренс. – Так, например, часть заведений сети “Старбакс” в России принадлежит предпринимателям из Ближнего Востока. “Старбаксу” пришлось договориться с ними и объяснить, что [закрытие их кафе в России] необходимо для защиты репутации бренда».

Вместе с уходом иностранных компаний Россия сейчас теряет и рекламодателей, которые были важным источником дохода для самых разных отраслей СМИ. Такие крупные компании, как «ПепсиКо», «Кока-Кола», Procter & Gamble прекращают инвестиции в маркетинг и рекламу.

«Реклама стоит американским компаниям огромных денег, – отмечает Бин. – Но в данный момент она не так уж важна для российской прессы, которая теперь практически полностью контролируется государством. В последние дни мы наблюдали закрытие независимых СМИ. На федеральных СМИ отсутствие этого дохода вряд ли скажется».

Тем временем, российские власти заявили, что усилят контроль за соблюдением закона компаниями, которые заявили о приостановке деятельности на территории страны, в частности, за порядком выплаты зарплат. Также в партии «Единая Россия» выступили с предложением национализировать активы таких компаний, поскольку уход с рынка можно расценить как предумышленное банкротство.

VOA