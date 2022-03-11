Украинский пастор рассказал об украинском сопротивлении в условиях войны

Украинский пастор Олег Магдыч рассказал передаче Fox&Friends об украинском сопротивлении в условиях войны.

Во время беседы с журналистами Fox&Friends пастор Олег Магды рассказал, что когда Россия напала на Украину, он принял решение вывезти семью из Киева, т.к. бомбардировке подверглись все крупные города и стратегические объекты, в число которых входят аэропорты. По словам пастора, его семья жили в Киеве как раз рядом с аэропортом. Поэтому его семья уехала на запад Украины, где более безопасно.

Сам пастор присоединился к силам обороны, в настоящее время все мужчины в Украине 18-60 лет являются военнообязанными. Как он сказал, в его отряде 80 человек, у 30 есть некоторый военный опыт и только у 10 есть опыт ведения боя. Он учит свой отряд, как не погибнуть во время боя и как быть полезным.

“Они рвутся в бой, мы с трудом их сдерживаем. Они хотят защищать свою страну” – сказал пастор о своем отряде.

Как пастор он согласился с тем, что многие люди в отряде впервые имеют дело с оружием, но они готовы умереть, большинство попрощалось с семьями.

“Каждый день начинается и заканчивается молитвой. Большинство из ребят молится за свои семьи. Также они просят Бога дать им силы в нужный момент,” – сказал Олег Магдыч о своих ребятах.

В конце беседы пастор сравнил войну России с Украиной с Давидом и Голиафом.

“Мы смелые, мы победим, мы уже победили. Даже если мы умрем, победа уже у нас,” – такими словами закончил беседу Олег Магдыч