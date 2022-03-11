Кремль использует Совет безопасности ООН, чтобы ввести мир в заблуждение

В Совете безопасности ООН прошло экстренное заседание, созванное по инициативе Москвы, на котором Линда Томас-Гринфилд подтвердила, что никакого биологического или химического оружия у Украины нет, передает Русская служба «Голоса Америки».

Организации Объединенных Наций ничего не известно о какой-либо «программе разработки биологического оружия» в Украине, заявила в пятницу Розмари ДиКарло, заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам, выступая на экстренном заседании Совета безопасности ООН, созванном по инициативе России.

ДиКарло также предупредила, что вероятность аварии на украинских атомных электростанциях «нарастает с каждым днем».

Выступая на заседании, созванном Москвой для обсуждения бездоказательных утверждений о существовании на территории Украины лабораторий по разработке биологического оружия, постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд была еще более категорична в своей оценке.

«Россия попросила Совет безопасности о проведении сегодняшнего заседания лишь для того, чтобы лгать и распространять дезинформацию, и это именно то, что вы услышали от российского постпреда», – заявила Томас-Гринфилд.

«Россия, – продолжила посол США, – пытается использовать Совет безопасности, чтобы сделать дезинформацию легитимной, ввести людей в заблуждение и таким образом оправдать войну, которую президент Путин предпочел вести против украинского народа. Китай тоже распространяет дезинформацию для поддержки вопиющих претензий России».

Томас-Гринфилд заверила, что «в Украине нет программ [создания] биологического оружия, и нет лабораторий, снабжаемых Соединенными Штатами – ни у границ России, ни где-либо еще». Глава американской миссии при ООН, напротив, выразила серьезную озабоченность по поводу возможного применения Москвой химического или биологического оружия в Украине.

«Намерения [Москвы], стоящие за этими лживыми заявлениями, понятны и внушают большую тревогу. По нашему мнению, Россия может применить химическое или биологическое оружие как средство для политических убийств; как часть операций, проведенных под вымышленным предлогом или “ложным флагом”; или в ходе тактических военных операций, – заявила Томас-Гринфилд. – Мы призываем президента Путина прекратить эту неспровоцированную, немыслимую войну против украинского народа».

Верховный представитель ООН по вопросам разоружения Изуми Накамицу заявил, что такие ситуации, как война в Украине, требуют ужесточения международного запрета на производство и хранение биологического оружия.

Розмари ДиКарло также подчеркнула насущность продолжения переговоров о прекращении войны в Украине. Она призвала Россию и Украину развивать такие контакты, и последним примером такой активности стала встреча министров иностранных дел России и Украины, состоявшаяся в Турции в четверг.

«Мы призываем активизировать эти усилия, в том числе для дальнейшего обеспечения гуманитарной помощи и соблюдения договоренностей о прекращении огня в приоритетном порядке, – сказала Дикарло. – Логика диалога и дипломатии должна превалировать над логикой войны».