США ввели санкции против членов семьи Пескова, депутатов Госдумы, членов правления банка ВТБ

Американский Минфин расширил санкции против окружения Путина, введенные из-за вторжения в Украину, пишет Русская служба «Голоса Америки».

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) сегодня объявило о включении в санкционный список семьи пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова.

В заявлении OFAC подчеркивается, что под санкции попали супруга Пескова Татьяна Навка, а также его дети – Николай и Лиза Песковы. По данным OFAC, каждый из членов семьи Пескова «ведет роскошный образ жизни, несовместимый с зарплатой государственного служащего».

Минфин США указывает, что Навка является владельцем недвижимости стоимостью более, чем 10 млн долл. США. В частности, она обладает элитной недвижимостью в Москве и в престижном загородном районе, а также квартирой в аннексированном Крыму. Николай Песков, как говорится в пресс-релизе Минфина США, «вырос в Великобритании, но вернулся в Россию, чтобы служить в армии, а позже работал в российском пропагандистском агентстве RT». Сообщается, что Николай Песков путешествует на частных самолетах и яхтах, также в его распоряжении ряд роскошных автомобилей.

По данным Минфина США, Лиза Пескова демонстрирует в социальных сетях, что ведет роскошный образ жизни. «Ранее она стажировалась у члена Европарламента, который публично поддержал попытку России аннексировать украинский Крым», – говорится в заялении ведомства.

В Минфине подчернули, что США считают Пескова ключевым пропагандистом России, санкции против него также ввели Австралия, Канада и Европейский Союз (ЕС).

Санкции также были расширены в отношении российского бизнесмена Виктора Вексельберга, состояние которого превышает 6 млрд. долл. США.

По данным Минфина, Вексельберг поддерживает тесные связи с ведущими должностными лицами правительства России, включая Путина и бывшего президента России Дмитрия Медведева.

В OFAC объявили о блокировании активов Вексельберга – самолета с бортовым номером P4-MIS (Airbus A319-115, зарегистрированный на Арубе) и яхты под названием Tango. Общая сумма имущества, попавшего под санкции, составляет 180 млн долл.

В пятницу Минфин также объявил о внесении в санкционные списки десяти членов правления ВТБ – второго по величине российского банка. Уточняется, что под санкции попали Ольга Дергунова, Вадим Кулик, Валерий Лукьяненко, Анатолий Печатников, Наталья Кортикс, Максим Кондратенко, Эркин Норов, Святослав Островский, Дмитрий Пьянов и Юрий Андресов.

Кроме того, санкции были введены в отношении 11 депутатов Госдумы, направивших спикеру Вячеславу Володину обращение о признании независимости контролируемых сепаратистами территорий на востоке Украины, так называемых “ДНР и “ЛНР”.

Среди новых фигурантов санкционного списка Минфина – депутаты Госдумы Юрий Афонин, Евгений Бессонов, Леонид Калашников, Владимир Кашин, Николай Коломейцев, Алексей Куринный, Иван Мельников, Дмитрий Новиков, Николай Осадчий, Казбек Тайсаев, Геннадий Зюганов.

Спикер ГД Вячеслав Володин также является фигурантом санкционного списка Минфина США.

Включение в санкционные списки означает заморозку недвижимости и активов в США, и любых финансовых операций, включая покупку товаров или оказание услуг, проходящих через США. Кроме того, санкции автоматически распространяются на компании, если фигурант санкционного списка владеет в них долей более, чем в 50%.

В Минфине подчеркнули, что расширение санкций является мерой, введенной из-за «бесчеловечного и противоправного» решения Владимира Путина о вторжении в Украину, в отношении элит, поддержавших это решение.