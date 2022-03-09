Калифорнийский Университет предложил украинским студентам помощь в защите документов

UC Davis призывает украинских студентов использовать платформу Backpack для защиты академических документов. Об этом “Славянскому Сакраменто” сообщили в Университете Калифорнии.

Поскольку ситуация в Украине ухудшается, Калифорнийский университет в Дэвисе призывает украинских студентов, специалистов и правозащитников использовать платформу Backpack для защиты академических документов, дипломов, стенограмм, профессиональных сертификатов и удостоверений, а также других конфиденциальных материалов от потери.

«Мы солидарны с народом Украины в этот очень трудный момент, — пояснил директор Backpack и профессор исследований в области прав человека Кит Дэвид Уотенпо.

Backpack — это бесплатный инструмент, разработанный в Калифорнийском университете в Дэвисе, который использовался почти 2000 молодыми людьми в опасных и нестабильных ситуациях по всему миру, в том числе в Афганистане и Ливане. Он получил поддержку Фонда Форда и был разработан в сотрудничестве с Американской ассоциацией коллегиальных регистраторов и сотрудников приемных комиссий.

Как только человек загружает свои материалы на платформу Backpack, эти материалы остаются в безопасности и доступны человеку в любом месте и в любое время. Backpack может быть использован, чтобы делиться своими материалами с университетами, стипендиальными агентствами или другими организациями.

Индивидуальные учетные записи Backpack защищены, платформа доступна на английском и французском языках. Физические лица могут пользоваться Backpack на ноутбуке или портативном устройстве.