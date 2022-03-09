Госдепартамент опроверг заявления Кремля о разработке химического и биологического оружия в Украине

Москва, по словам представителя Госдепартамента, занимается распространением откровенной дезинформации и создает «теории заговора», пытаясь найти оправдание своим действиям, передает Русская служба «Голоса Америки».

В Госдепартаменте в среду заявили, что Кремль «намеренно распространяет откровенную ложь о том, что США и Украина занимаются в Украине разработками в области химического и биологического оружия». Об этом говорится в заявлении Неда Прайса, официального представителя Госдепартамента.

Прайс обвинил Москву в распространении дезинформации, выразив сожаление в связи с тем, что эти «теории заговора» подхватили и некоторые официальные лица в КНР.

«Это полная чепуха, и Россия не в первый раз выдвигает такие ложные обвинения против других стран. Кроме того, эти утверждения убедительно и неоднократно опровергались на протяжении многих лет, – говорится в заявлении. – Как мы все время говорим, Россия изобретает ложные предлоги, пытаясь оправдать свои ужасные действия в Украине. Соединенные Штаты не владеют химическими или биологическими лабораториями в Украине и не управляют ими, они полностью соблюдают свои обязательства в отношении Конвенции о химическом оружии и Конвенции о биологическом оружии, нигде не разрабатывая и не обладая таким оружием».

Россия, в свою очередь, говорится в заявлении, сама активно занимается созданием химического и биологического оружия и нарушает Конвенцию о химическом оружии и Конвенцию о биологическом оружии.

«Наконец, у России есть опыт обвинения Запада в тех самых преступлениях, которые совершает сама Россия. Эта тактика является очевидной уловкой России, чтобы попытаться оправдать дальнейшие преднамеренные, неспровоцированные и неоправданные атаки на Украину. Мы уверены, что Россия будет и дальше с удвоенной силой выдвигать такого рода претензии с дальнейшими необоснованными обвинениями», – говорится в заявлении.