Всплеск нападений на почве ненависти – как американские женщины азиатского происхождения реагируют на них?

Американские женщины азиатского происхождения переживают новую волну жестоких нападений на почве ненависти. С марта 2020 года веб-портал Stop AAPI Hate зарегистрировал 10 370 сообщений о случаях ненависти: в большинстве случаев жертвами были женщины, особенно пожилые.

Участники еженедельной конференции Ethnic Media Services – Марита Эткубаньес, старший директор Стратегических инициатив по содействию правосудию; Мишель Канг, американка-иммигрантка корейского происхождения в первом поколении и генеральный секретарь Корейско-американского комитета против ненависти к азиатам в Атланте; Сон Ён Чойморроу — исполнительный директор Национального азиатско-тихоокеанского форума американских женщин (NAPAWF), единственной в стране организации, занимающейся укреплением власти женщин и девочек азиатско-американских жителей тихоокеанских островов (AAPI) – обсудили важные события в истории Америки создавшие небезопасную среду для американцев азиатского происхождения и жителей островов Тихого океана задолго до пандемии, и то, как сообщества отреагировали на обеспечение безопасности своих людей.

Сон Ён напомнила, что пандемия и риторика бывшего президента, обвиняющего Китай и китайский народ в создании вируса, резко увеличила количество случаев ненависти к AAPI, но это явление не было чем-то новым, оно образовалось задолго до COVID.

Сон Ён рассказала о личном опыте, когда к ней, когда она только приехала в США, мужчины пытались сексуально домогаться ее в общественных местах. Также она привела факты из истории. Первая китайская иммигрантка в Соединенных Штатах была привезена нью-йоркским бизнесменом, который выставил ее на обозрение, чтобы американцы могли наблюдать, как она ест, смотреть на ее маленькие ножки, смотреть на цвет ее кожи или волос и на то, как она говорила, т.е. азиатские женщины-иммигранты воспринимались как развлечение или опыт, который нужно потреблять.

В середине прошлого века нередко азиатских женщин, путешествующих в одиночестве, считали проститутками.

Как она утверждает, азиатские женщины обычно изображаются покорными, а такие термины, как «девушка-гейша», «фарфоровая кукла» и «цветок лотоса», не являются подходящими терминами, а скорее способом чрезмерно сексуализировать азиатских женщин, что делает их легкой мишенью для сексуальных и других форм домогательств.

В 1966 социолог Уильям Питерсон ввел термин “образцовое (успешное) меньшинство”, он объяснил этот «успех» послушанием американцев японского происхождения и их способностью преодолевать «самоубийственную апатию или ненависть к себе, которые другие расовые меньшинства, особенно чернокожие американцы, заставляют «негативно реагировать» на новые и равные возможности.

Стереотип, что азиаты умные, тихие, трудолюбивые приводит к их излишней уязвимости и травле. Но больше всего страдают самые незащищенные – женщины, особенно пожилые, убеждена Сон Ён.

Марита Эткубаньес согласилась с тем, что пандемия привела к росту ненависти к американцам азиатского происхождения. По ее словам, с точки зрения образования и осведомленности у нее организации теперь больше голосов, которые помогают людям понять вред, который расистская риторика наносит азиатским сообществам. С момента запуска совместных тренингов с Hollaback Stop Harassment членские организации AAAJ в Иллинойсе, Калифорнии и округе Колумбия было обучено около 150 000 человек.

Также Марита подчеркнула, что в мае они отметили победу, приняв Закон о преступлениях на почве ненависти COVID-19, федеральный законопроект, который требует от Департамента юстиции разработки руководства для правоохранительных органов и других органов по созданию систем онлайн-сообщения о преступлениях на почве ненависти и инцидентах на почве ненависти. Закон включает в себя обеспечение доступности этих систем для людей с ограниченным знанием английского языка.

Марита убеждена, что нужны большие инвестиции в сообщество, в том числе в социальные услуги, улучшение образования, чтобы “американцы азиатского происхождения могли лучше создавать условия, в которых люди не только чувствовали бы себя в безопасности, но и могли бы процветать”. Она подчеркнула, что нужны специалисты, которые понимают культурный бэкграунд, также необходимо внедрение более разнообразного и инклюзивного образования.

Мишель Канг, генеральный секретарь Корейского комитета против ненависти к азиатам в Атланте согласилась с другими спикерами, говоря о росте агрессии по отношению к азиатам в Америке, из-за чего восемь невинных людей были убиты.

По ее словам, 17 марта в Джорджии первое поколение американцев корейского происхождения сформировало в Атланте Корейско-американский комитет против ненависти к азиатам. Комитет создал пространство, где чернокожие, цветные и другие цветные люди собираются, чтобы поддерживать друг друга.

Мишель Канг сообщила, что во время выборов 2021 года AAPI приложила огромные усилия для избрания представителей, которые в знак солидарности подтолкнули страну к прекращению преступлений на почве ненависти и к достижению инклюзивности и расовой справедливости. AAPI в Джорджии установил исторический рекорд, имея в своем составе 12 прогрессивных американских кандидатов азиатского происхождения, включая молодых кандидатов, чтобы для представления всех американцев.

Также Мишель Канг поделилась, что сейчас, после всех усилий, она чувствует себя гораздо безопаснее, чем год назад.

Сасанна Йи, рассказала историю своей бабушки-китаянки, на которую напали в парке Сан-Франциско в 2019 году, в результате чего пожилая женщина умерла:

“Моя бабушка иммигрировала в Америку в конце 80-х. К сожалению, она подверглась физическому нападению через дорогу от своего дома, когда пошла гулять в парк в районе, в котором я выросла и до сих пор живу. Он называется Visitacion Valley.

Молодому человеку, который напал, было тогда 17 лет. Моей бабушке размозжили мозг, она упала лицом на землю, у нее были сломаны ребра. Она была в очень плохом состоянии. Что случилось с этим молодым человеком, что заставило его так поступить? Ему должно быть так больно. Я знаю, потому что, когда мне больно, я также причиняю боль людям.

Мой собственный путь исцеления хронической боли, беспокойства и депрессии действительно помог мне стать более сострадательным по отношению к другим. Моя практика йоги, цигун, медитации помогла мне относиться к своим собственным страданиям и страданиям других людей.

Black Lives Matter был таким мощным сплачивающим лозунгом. Что это для азиатов? Мы с моей командой придумали: «Asians belong». Эта фраза подтверждает, что нас считали вечными иностранцами, но не больше. Мы восстанавливаем наши истории и наш голос”.