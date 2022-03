Мнение: США спровоцировали войну Путина, используя Украину для борьбы с Россией

Канадский журналист Аарон Мате, известный своей работой, оспаривающей освещение в прессе расследования специального прокурора Роберта Мюллера, так называемый Russiagate, за что получил премию Иззи опубликовал большую статью “By using Ukraine to fight Russia, the US provoked Putin’s war”. Ниже приводим некоторые моменты из статьи.

Основной вывод, к которому приходит журналист – это “Вместо того, чтобы положить конец опосредованной войне, которую они помогли начать в Украине, США за последние восемь лет только разожгли ее миллиардными вооружениями, стремлением включить Украину в НАТО, расширением американских наступательных вооружений вокруг России и неприятием дипломатические решения, к которым мы обратимся во второй части настоящего доклада”.

Как пишет журналист, “поддержав крайне правый переворот в 2014 году, США разожгли опосредованную войну на востоке Украины, в результате которой погибло 14 000 человек. Вторжение России является незаконным и катастрофическим ответом”.

Вторжение России в Украину является нарушением Устава ООН. Без разрешения ООН государствам разрешено применять вооруженную силу только в случаях самообороны или для предотвращения неминуемого нападения. Хотя США использовали Украину в качестве марионетки в своей борьбе против поддерживаемых Россией украинских повстанцев на Донбассе, этот конфликт все еще находится в пределах суверенных границ Украины. Даже если бы можно было утверждать, что Россия имеет право защищать осажденных этнических русских, этот аргумент подрывается решением России атаковать гораздо глубже вглубь украинской территории. Если бы целью России была защита Донбасса, то она могла бы активнее настаивать на создании международных миротворческих сил или других невоенных дипломатических вариантов.

Хотя вторжение России нельзя оправдать, его также нельзя понять и разрешить без признания того, что война на Украине началась не в прошлом месяце.

Путин осуществил серьезную эскалацию конфликта, который бушевал восемь лет и стоил жизни более 14 000 человек. Все началось с поддержанного США крайне правого переворота 2014 года, в результате которого было свергнуто демократически избранное правительство Украины в Киеве. На смену ему пришел режим, выбранный не украинским народом, а Вашингтоном.

Правительство переворота поощряло нападения на русскоязычное население Украины, которое взялось за оружие, чтобы защитить себя при поддержке Москвы. Вместо того, чтобы оказать давление на своего клиента в Киеве, чтобы добиться урегулирования путем переговоров в рамках Минских соглашений 2015 года, США вместо этого направили оружие и военных советников, чтобы помочь пропитанным фашистами вооруженным силам Украины в опосредованной войне.

Политика США по использованию Украины в качестве пушечного мяса сопровождала попытки включить ее в НАТО… С 2007 года президент России Владимир Путин неоднократно предупреждал, что политика США в отношении Украины и других бывших советских республик пересекает красные линии России и вызовет реакцию России.

В Соединенных Штатах российское вторжение широко изображается как кампания Путина, направленная на колонизацию Украины и срыв ее усилий по вступлению в Европейский Союз. Если это действительно является целью Путина сейчас, то он делает это только после многолетних усилий под руководством США, направленных на то, чтобы заставить глубоко разделенную страну выйти на западную орбиту.

Повестка дня США стала ясной в сентябре 2013 года, когда Карл Гершман, глава связанного с ЦРУ Национального фонда за демократию, заявил, что «Украина — это самый большой приз». Гершман пояснил, что если Украину удастся втянуть в ведомый США порядок, «Путин может оказаться в проигрыше не только в ближнем зарубежье, но и в самой России». Короче говоря, в глазах Вашингтона смена режима в Киеве может оказаться выгодной и для Москвы.

К тому моменту, вместо того чтобы помочь достичь компромисса, США поддержали крайне правых оппозиционеров, взявших на себя командование Майданом.

Когда крайне правые группировки заняли правительственные здания по всей Украине, двухпартийные сторонники холодной войны Вашингтона ворвались, чтобы забрать приз. Сенаторы Джон Маккейн и Крис Мерфи посетили центральный лагерь протеста в Киеве и встали рядом с лидером ультраправой партии “Свобода” Олегом Тягнибоком. Тягнибок когда-то призывал своих сторонников бороться с «московско-еврейской мафией, управляющей Украиной».

Антироссийские настроения правительства переворота вылились в ужасную бойню в Одессе. 2 мая толпа правых напала на опорный пункт противников Майдана, вынудив протестующих зайти в близлежащее профсоюзное здание. Запертые внутри протестующие против Майдана были сожжены заживо. Те, кто пытался спастись от огня, подверглись жестокому нападению… Резня в Одессе ускорила рост повстанческого движения в Донбассе, восточноукраинском регионе, где преобладали этнические русские. Весной 2014 года повстанцы в Донецке и Луганске, при ограниченной поддержке России, не желая жить под властью созданного США государственного переворота, возглавляемого крайне правыми националистами.

С тех пор война на Донбассе унесла жизни более 14 000 человек. По данным ООН, 81% жертв среди гражданского населения с 2018 года приходится на удерживаемую повстанцами пророссийскую сторону.

Эти русскоязычные украинцы, однако, являются теми, кого Ноам Хомский и Эдвард Херман описали в «Производственном согласии» как «недостойные жертвы»: иностранные гражданские лица, убитые при поддержке США и, таким образом, недостойные нашего сочувствия или даже внимания.

Независимо от того, насколько глубоко укоренился политический истеблишмент и средства массовой информации Соединенных Штатов, никакое обеление вокруг переворота 2014 года и его последствий не может свести на нет тот факт, что для миллионов людей на Донбассе война в Украине началась не с путинского вторжения в прошлом месяце. Это включает в себя использование незаконных кассетных боеприпасов, предположительно как сегодняшней Россией, так и украинскими военными в 2014 году, что вызвало совершенно разную глобальную реакцию.