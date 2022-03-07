Посол США в ОБСЕ назвал Беларусь соучастником агрессии России против Украины

Как подчеркнул Майкл Карпентер, территория Беларуси была использована в качестве плацдарма для нападения на соседнюю страну, пишет Русская служба «Голоса Америки».

Посол США при ОБСЕ Майкл Карпентер, выступая в понедельник на состоявшемся в Вене заседании Постоянного Совета ОБСЕ, подчеркнул, что «это ложь, будто США подтвердили отсутствие белорусских войск в Украине».

Обращаясь к представителю Беларуси в ОБСЕ, Майкл Карпентер сказал: «Вы ударили соседа ножом в спину. Не пытайтесь здесь даже оправдать этот факт. Вы – соучастник агрессии, ваша территория была использована как плацдарм для жестокого, варварского нападения на соседнее государство, и вы несете за это ответственность».

Напомним, что ранее, 5 марта, министры иностранных дел «Большой семерки» обнародовали заявление, в котором отмечается, что «российская агрессия произошла при попустительстве Беларуси».

Ранее Белый дом объявил о введении дополнительных санкций против России и ее союзника, Беларуси, в том числе о расширении мер экспортного контроля, направленных против нефтеперерабатывающей промышленности и организаций, поддерживающих российские и белорусские вооруженные силы.

Евросоюз также согласовал очередной пакет экономических санкций против минского режима. Они будут включать дополнительные ограничения в торговле товарами, используемых для производства табачных изделий, минерального топлива, битумных веществ и газообразных углеводородных продуктов, калийных продуктов, изделий из древесины, цемента, железа и стали, а также резиновые изделия. Евросоюз намерен также расширить ряд ранее введенных ограничений.

О закрытии всех своих программ в Беларуси объявил и Всемирный банк.