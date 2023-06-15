Госдепартамент включил Россию в список государств-спонсоров торговли людьми

В четверг Государственный департамент опубликовал ежегодный доклад «Торговля людьми – 2023», пишет Русская служба «Голоса Америки».

США усилили свою критику действий России в области торговли людьми, сославшись на обращение Москвы с призывниками и украинскими детьми в ежегодном докладе Государственного департамента о торговле людьми за 2023 год, который был опубликован в четверг.

Согласно документу, Россия остается в списке государств-спонсоров торговли людьми. Кроме того, авторы доклада называют Россию одной из худших в мире стран в решении этой проблемы.

Раздел, посвященный России, содержал больше критики, чем в прошлом году, в отношении задержания российскими военными людей в Украине. В докладе также упоминается «насильственное перемещение тысяч украинских детей в Россию», что является предметом судебного преследования Международного уголовного суда против российских чиновников, включая президента Владимира Путина.

«Существует государственная политика…в отношении торговли украинскими гражданами, — говорится в докладе. — Также поступали сообщения о том, что российские официальные лица принуждали, обманывали или принуждали взрослых иностранных граждан участвовать в агрессивной войне России против Украины».

Комментируя в беседе с журналистами опубликованный в четверг доклад, Синди Дайер, посол по особым поручениям Управления Госдепартамента по мониторингу и борьбе с торговлей людьми, отметила, что Соединенные Штаты «активно наблюдают» за ситуацией с торговлей людьми, которая складывается в Европе после начала российского вторжения в Украину.

Напомнив, что по состоянию на май 2023 года из Украины в результате российской агрессии бежали более 8 миллионов человек, Дайер сказала, что США «по-прежнему глубоко обеспокоены торговлей людьми, с которой сталкиваются беженцы из Украины».

По словам посла Дайер, различные правительства и некоммерческие организации «на самом деле выявили относительно мало подтвержденных случаев торговли людьми среди этих беженцев».

Тем не менее, США по-прежнему обеспокоены вопросом торговли людьми в Украине в связи с задокументированными случаями насильственного перемещения детей и беженцев из-за российского вторжения.

В отчете Госдепартамента упоминается информационная кампания BeSafe, организованная ОБСЕ и агентством и предназначенная для того, чтобы помочь украинцам обнаружить предупреждающие признаки торговли людьми, минимизировать свои личные риски и получить помощь. Более 15 тысяч украинцев получили доступ к ресурсам BeSafe, а еще сотни тысяч были осведомлены о кампании, поделившись информацией о ней в социальных сетях. Кроме того, к BeSafe подключились партнеры из частного сектора, в том числе Vodaphone и Uber.